Der sechste Arno-Reinfrank-Literaturpreis geht an Tijan Sila. Der in Kaiserslautern lebende Autor wurde am Donnerstag in Speyer für seinen Roman „Die Fahne der Wünsche“ ausgezeichnet. Sechs deutschsprachige Schriftsteller standen in der Endauswahl. Die Jury hatte sich einstimmig für Sila ausgesprochen.

„Der Preis für mein zweites Buch schmeichelt mir unheimlich“, sagte Sila in der nach eigenen Angaben ersten Rede seines Lebens. „Mein traurigster und düsterster Roman