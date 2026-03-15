Walzer, Operette und große Emotionen: Der niederländische Star-Geiger André Rieu zeigt in der SAP-Arena mit seinem Johann-Strauss-Orchester wie vielfältig Musik sein kann.

Ob Klassik-Fan oder nicht – die Konzerte von André Rieu und seinem Johann-Strauss-Orchester stehen bei vielen auf der Löffelchen-Liste. Schließlich versprechen prunkvolle Roben, eine schillernde Atmosphäre und bekannte Walzerklänge eine Auszeit von der Realität. Genau so eine Auszeit haben am Samstag die rund 9000 Besucher der Mannheimer SAP-Arena gesucht. Das Bühnenbild versprüht gleich glamourösen Flair: Bunte Blumengestecke schmücken die für die insgesamt 60 Musiker stufenartig aufgebaute Bühnenkonstruktion mit goldenen Verzierungen.

Und dann beginnt der Abend. Schon beim Einzug des festlich gekleideten Johann-Strauss-Orchesters brandet Applaus auf – das Orchester startet schwungvoll mit Stücken wie „Entry of the Gladiators“ oder „Blaze Away“. Eine Leinwand hinter der Bühne zeigt die passenden Hintergrundbilder. Mal ein Dorf in Italien, mal eine malerische Waldlichtung im Schnee. Die Stimmung passt. Zwischendurch spielt Rieu immer wieder mit den auf das Orchester gerichteten Kameras. Witzige Mimik und slapstickartige Einlagen sorgen immer wieder für Lacher aus dem Publikum. Schnell wird klar: Dieser Abend lebt nicht nur von der Musik – sondern von der besonderen Atmosphäre, die der niederländische Star-Geiger schafft.

Musik mit viel Humor: Andre Rieu scherzt mit den Platin Tenors. Foto: Ralf Moray

Weltweilt ausverkaufte Konzerte

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern gehört der 76-Jährige zu den erfolgreichsten Klassikkünstlern der vergangenen drei Jahrzehnte. 1987 gründete er sein Johann-Strauss-Orchester, mit dem er Walzer und klassische Melodien in großen Arenen präsentiert. Viele seiner Musiker reisen bereits seit 30 Jahren mit ihm um die Welt. Seit dem Jahr 2000 hat André Rieu weltweit über 1.700 Konzerte gegeben, und ist damit laut Pollstar der Tourneekünstler mit den meisten Shows in diesem Jahrtausend. Die meisten Konzerte sind schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Das Programm an diesem Abend zeigt die ganze Bandbreite, für die Rieu bekannt ist. Er schafft es, klassische Musik für Jung und Alt erleb- und hörbar zu machen. Immer wieder greift der niederländische Geiger selbst zur Violine, dirigiert Dabei ist er ein absoluter Vollprofi und versteht es, sein Publikum mitzunehmen. Auch in Mannheim zeigt sich, dass seine Konzerte viele Generationen ansprechen: Teenager stehen neben älteren Fans, junge Erwachsene neben langjährigen Klassikliebhabern. Operettenmelodien wie „Da geh ich zu Maxim“ stehen neben internationalen Klassikern und Filmmusik. Auch Musicalfans kommen auf ihre Kosten: Besonders ein Auszug aus „Le Miserables“, den die Solistin Anna Majchrzak singt, sorgt für einen bewegenden Moment.

Pompöse Roben, klassische Klänge: André Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester. Foto: Ralf Moray

Im Walzer durch die Arena

Auch weitere Solisten des Orchesters bekommen ihre großen Auftritte. Die Platin Tenors – Gary Bennett, Béla Mavrák und Serge Bosch – sorgen mit ihrer musikalischen Darbietung nicht nur für musikalische Höhepunkte, sondern lassen das Publikum auch immer wieder durch komödiantische Einheiten in Lachen verfallen. Besonders schön: Das Solo des Flötisten Michel Tirabosco an der Panflöte.

Walzerklänge füllen die Halle, das Publikum klatscht im Takt – und man wir das Gefühl nicht los, Gast eines großen Galaballs zu sein. Beim bekannten „Schneewalzer“ lässt Rieu es dann tatsächlich künstlich von der Decke schneien. Und wäre das nicht genug, hält es viele Besucher beim Walzer „An der schönen blauen Donau“ nicht mehr auf den Sitzen. Sie schunkeln gemeinsam zum Takt oder tanzen sogar gemeinsam im Walzer durch die Gänge und Sitzreihen. Ein fast schon magischer Moment.

Vom Ballsaal zur Partymeile

„Musik ist das allerschönste, das wir haben“, richtet Rieu emotionale Worte an sein Publikum. Musik sei das, was alle miteinander verbindet. Und er scheint Recht zu haben. Am Ende des Abends können die Besucher gar nicht genug davon bekommen. Immer mehr Zugaben werden gefordert. Zum Abschluss holt der Niederländer dann auch noch Sänger Phil Bee auf die Bühne, der mit dem Publikum zusammen „Sweet Caroline“ singt. Der Ballsaal wird zur Partymeile. Ballons fallen von der Decke und die Menschen, klatschen, singen und tanzen ausgelassen an ihren Plätzen.

Am Ende bleibt ein Abend, der zeigt, warum André Rieu seit Jahren weltweit erfolgreich Arenen füllt: klassische Musik, verpackt in eine große, emotionale Show, die Menschen jeden Alters erreicht. Ein Abend der lange in Erinnerungen bleiben wird.