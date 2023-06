Zusammen mit Udo Lindenberg schlug Apache 2007 wie ein «Komet» ein. In den Single-Charts hat sich der Superhit richtig festgesaugt. Nicht das einzige heiße Eisen, das der Musiker im Feuer hat.

Baden-Baden (dpa) - Der Höhenflug von Rapper Apache 207 hält an. Mit seinem neuen Album «Gartenstadt» übernimmt der 25 Jahre alte Musiker direkt die Spitze der deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment berichtete. Der Titel «Gartenstadt» bezieht sich auf den Stadtteil von Ludwigshafen, in dem der in Mannheim geborene Rapper aufwuchs. In den Single-Charts gibt es geradezu ein Apache-Feuerwerk mit gleich vier Titeln unter den Top Fünf.

In den Album-Charts startet der irische Singer-Songwriter Niall Horan mit seinem mittlerweile dritten Soloalbum «The Show» auf Platz zwei. «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 10» klettert von der siebten an die dritte Stelle. Auf den nächsten Plätzen folgen die südkoreanische Boygroup Stray Kids («5-Star», vier) und Peter Fox («Love Songs», fünf).

In den Single-Charts bleibt der «Friesenjung» von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes vorn. «Komet» von Udo Lindenberg & Apache 207, das wochenlang an der Spitze stand, verteidigt Platz zwei, dann folgen drei weitere Apache-Titel: «Wenn das so bleibt» (drei), «Was weißt Du schon» (vier) und «Breaking Your Heart» (fünf).