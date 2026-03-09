Für ihren Beitrag zur Pfälzer Literatur und Kultur wurde die Pfälzer Mundart-Kultband Anonyme Giddarischde in Freinsheim mit der Hermann-Sinsheimer-Plakette ausgezeichnet.

Man könnte sich fragen, was an solchen Texten literarisch wertvoll ist: „Montags kännt ich kotze“ oder „mir sinn Pälzer unn mir derfe des“ oder „awwer annerschtwu is annerscht, unn halt net wie in de Palz“. Kult sind die Gitarristen, aber Literatur? Auf dem Betzenberg singen 45000 das „Palzlied“ in der Version der Preisträger. Im vergangenen Jahr rief als „Skandal“ eine Warnapp 7000 Menschen in Bad Dürkheim zum gemeinsamen Singen der Mundarthymne auf, um sie live im Frühstücksfernsehen bei einer Übertragung des „Literarischen Frühschoppens“ wurstmarktweit anzustimmen. Der Titel „Lewwerworscht“ mit der „geschmackvollen“ Aufforderung „stoss mol uff moin Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern“ ist – freilich ungewollt – zum Faschingsschlager geworden.

Lieder der Anonyme Giddarischde sind Kult

Kult sind die Lieder der 1995 in Frankenthal gegründeten Kapelle. Auf so ziemlich jedem Weinfest laufen sie. Selbst Kindergartenkinder singen das Pfalzlied – was die Preisträger stolz macht: Frontmann Thomas „Edsel“ Merz, Roman Nagel, Joachim Kaul, Jochen Magin, Stefan Brod und Michael Lange (das Gründungsmitglied hat die Band 2020 verlassen). Ihre Lieder wurden zu „Volksmusik“, weil das Volk ihre Lieder kennt und singt. Die Texte sind Teil der Pfälzer Identität. Pfälzisch zu singen ist inzwischen normal. Das war es in der Gründerzeit der Band keineswegs. Da war Dialekt nur gut für Klamauk. Mundartlieder standen für verstaubte Traditionen. Nun gelten sie als zeitgemäße Fortführung der Tradition von Kurt Dehns Liedern. Genau dafür wurde die Band am Wochenende geehrt: Für das Identitätsstiftende, Verbindende, das Gemeinschaftsgefühl, das auf ihren Konzerten entsteht.

In seinem Element: Thomas »Edsel« Merz, Frontmann der Anonyme Giddarischde, 2022 beim Strohhutfest in Frankenthal. ARchivfoto: Bolte

Doch Lieder, die Gemeinschaftsgefühl fördern, zumal wenn sie lokalpatriotisch sind, leben immer in der Gefahr missbraucht zu werden. Aus „wir sind glücklich in der Pfalz zu leben“ wird schnell mal „wir sind stolz Pfälzer zu sein“ – und damit gefühlt „was Besseres“. Gemeinschaftsgefühl gleitet leicht ins Ausgrenzende ab. Diese Erfahrung machten auch die Giddarischde: Eine Partei wollte das Lied um die Leberwurst für einem Wahlkampfauftritt missbrauchen. Edsel unterband die Nutzung des Liedes und trat zudem als Redner bei der Gegendemo auf, setzte sich für ein demokratisches Miteinander ein.

Edsel versteht nämlich unter „Pfälzersein“, wie er sagte, nichts Patriotisches, sondern ein Lebensgefühl, dessen Essenz „Komm hock Dich her, isch ritsch a Stück“ ist. Man solle miteinander reden, zusammenzurücken, Spaß zu haben. Folglich könne jeder Pfälzer werden, man müsse nicht als Pfälzer geboren sein, sondern diese Einstellung leben. Die Pfalz sei schon immer eine Völkermühle gewesen, die von unterschiedlichen Kulturen inspiriert wurde und dadurch zu dem wurde, was sie ist.

Sei ein Mensch, sei ein Pfälzer

Dieses „Pfalzgefühl“ sollte am Samstag mit einer Kneipenszene auf der Bühne und einem Konzert danach transportiert werden. Die Giddarischde plauderten über die Anfänge ihrer Band und verrieten damit auch für viele Fans Neues: Alles begann damit, dass sie als Freunde miteinander Musik machten – und Freunde blieben. Ihren ersten Auftritt hatten sie vor holländischen Touristen in einer Pizzeria in Frankreich. Sie nannten sich Anonyme Giddarischde, da sie noch keinen Bandnamen hatten, im Gegensatz zu ihren mitgereisten Kumpels. Bis jetzt haben sie sich nicht verbiegen lassen, ihre Brotberufe bewusst beibehalten, weil man nach ihrer Überzeugung keine Volksmusik machen könne, ohne das Leben des gewöhnlichen Volkes selbst zu führen. Der Leberwurstsong sei aus Protest entstanden: Ein Produzent hatte der Band empfohlen, Liebeslieder ins Repertoire aufzunehmen. Nach dem höchst ironischen Leberwurstsong sah der Produzent davon ab.

Am Sonntag schließlich gab’s eine klassisch- feierlich-würdige Preisverleihung, dem Anlass entsprechend, als Teil der Erinnerungskultur an den jüdischen Publizisten und Schriftsteller Hermann Sinsheimer (1886-1950). Die Plakette wird seit 2000 jährlich im Wechsel mit dem Hermann-Sinsheimer-Preis vergeben. Die Laudatio hielt Dagmar Gilcher, die Preisträgerin von 2024. Sie fasste noch mal das, was am Samstag erlebbar war, in ehrende, aber auch humorvolle Worte und bemerkte, dass die Giddarischde durchaus mit französischem Chanson verglichen werden könnten und lobte deren Authentizität. In Frankreich benenne man sogar Schulen nach bekannten Chansonniers. Edsel nahm in seiner Dankesrede Bezug auf die bekannte Rede von Marcel Reif vor dem Bundestag 2024 „Sei ein Mensch“: Hier in der Pfalz könne man Menschen unter Menschen sein, und dafür stünden er und seine Band.