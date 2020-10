Der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis 2020 geht an Anne Weber für ihren im Februar erschienenen Roman „Annette, ein Heldinnenepos“. Darin erzählt Weber von der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Im Roman gehe es „um nichts weniger als die deutsch-französische Geschichte als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas“, befand die Jury.

Sie habe „aus Aberglaube nichts vorbereitet“, sagte Anne Weber bei der Preisverleihung überwältigt und dankte vor allem „der Frau, deren Geschichte ich hier erzähle“, die „eine wirkliche Heldin“ sei.

Mit 16 Jahren war Beaumanoir in die Résistance eingetreten und rettete jüdische Kinder. Später wurde sie Medizinerin und ging im Kampf für ein unabhängiges Algerien in den Maghreb und dafür ins Gefängnis. Flucht und die Trennung von Familie und Kindern folgten. Heute lebt die 96-Jährige im Süden Frankreichs.

„Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieulefit, auf Deutsch Gott-hats-gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht.“

Mit diesen Sätzen beginnt das Buch, für dessen literarische Form die 55-jährige Autorin das Epos gewählt hat: ein antiker Referenzrahmen, in dem es traditionell um Götter und Helden geht, den Anne Weber auf ihre Weise gelungen ästhetisiert.

Ihr Stil ist rhythmisch, die Struktur der Verse erkennbar und die Spracharbeit von ungewöhnlicher Originalität. Anne Beaumanoir hatte Weber auf einer Podiumsdiskussion in Frankreich getroffen. Die Begegnung sei für Weber ein „Coup de foudre“ gewesen, Liebe auf den ersten Blick, wie sie schreibt. Daraufhin folgten mehrere Begegnungen mit Anne Beaumanoir, auch Annette genannt.

Weber nimmt im Roman die Position der Protagonistin ein, die ihr Leben dem Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit gewidmet hat. Sie erzählt deren Biografie, die geprägt ist von Widerstand, Gewalt, Tod, Verrat, Gefängnis, Flucht und Exil. Das „Heldinnenepos“ schwankt zwischen Erzählung, Fakten und vielen Fragen, wie die, warum Revolutionäre später selber foltern und töten?

Weber wurde 1964 in Offenbach am Main geboren, lebt seit 1983 jedoch in Frankreich, wo sie an der Pariser Sorbonne französische Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft studierte. Anfänglich schrieb sie auf Französisch und übersetzte ins Deutsche. Inzwischen verfasst sie ihre Texte in deutscher Sprache, um sie danach ins Französische zu übertragen. Eine Besonderheit – ebenso wie ihre literarische Experimentierfreudigkeit und subtile erzählerische Vermittlung.

Die Buchpreis-Jury würdigte „Annette, ein Heldinnenepos“ als einen „Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit“ und als „eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt“.

Die Buchpreis-Verleihung bildet traditionell den Auftakt zur Frankfurter Buchmesse. Der Branchentreff findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend digital statt. Aus 206 Werken hatte die Jury sechs Romane für die Endauswahl zum Buchpreis bestimmt: „Serpentinen“ von Bov Bjerg, „Aus der Zuckerfabrik“ von Dorothee Elmiger, „Herzfaden“ von Thomas Hettche, „Streulicht“ von Deniz Ohde, „Annette, ein Heldinnenepos“ von Anne Weber und „Die Dame mit der bemalten Hand“ von Christine Wunnicke.