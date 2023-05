Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zukunft ist global. Also muss es auch die Demokratie sein. In seinem Buch „Die große Zerstörung – Was der digitale Bruch mit unserem Leben macht“ fordert Andreas Barthelmess einen neuen Ordnungsrahmen für eine „globale Bürgergesellschaft“.

Der 41-jährige Start-Up-Gründer und Unternehmensberater Andreas Barthelmess ist auch Publizist: Für die „Neue Zürcher Zeitung“ sinniert er über