Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir wollten eine Ausstellung machen, die rockt“, erklärt Kurator Edek Bartz. Rock im Museum? Und das in Zeiten von Corona? Das verblüfft. Tatsächlich rockt in der jetzt in Bonn laufenden Präsentation „Doppelleben“ im klassischen Sinne wenig. Zu hören aber gibt es wirklich jede Menge. Musik wird hier sozusagen ausgestellt.

In der Schau „Doppelleben“ steht weniger das Seh- als das Hörerlebnis im Mittelpunkt. Das von Bartz mit Eva Badura-Triska konzipierte Projekt in der Bonner Bundeskunsthalle