Vor 25 Jahren, am 10. Dezember 1997, wurde die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum gegründet, 2000 eröffnete das dem Ludwigshafener Philosophen gewidmete Kultur- und Veranstaltungshaus in der Walzmühle. Gründungsdirektor Klaus Kufeld erinnert sich an eine Zeit des Aufbruchs, in der Kultur zur Botschafterin des Neuen und Möglichen wurde.

Eine gute Stimmung, ein Ernst-Bloch-Zentrum zu errichten, gab es Mitte der 1990er Jahre nicht. Oder doch? Viele dachten, mit der Ehrenbürgerschaft an Ernst Bloch im Jahre 1970, der Einrichtung