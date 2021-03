Es hört sich ein wenig an wie die Hintergrundmusik alter Edgar-Wallace-Filme. Musik made by RHEINPFALZ ist das, zweifellos aus den 1960ern: Die Single, die bei Beate Steigner-Kukatzkis Familie in Schifferstadt fast sechs Jahrzehnte überlebt hat, enthüllt Erstaunliches aus längst vergangenen RHEINPFALZ-Tagen.

Vor dem geistigen Auge sieht man den schneidigen Inspektor Elk, den „Frosch mit der Maske“ oder den „grünen Bogenschützen“ durch dunkle, neblige Londoner Straßen jagen. Oder James Last, in Schlaghosen, vor seiner Band.

Sonnige Grüße

„Viel Schwung und gute Unterhaltung wünscht Ihnen Ihre Zeitung DIE RHEINPFALZ“, steht auf der Vorderseite. Vier barfüßige junge Frauen, gekleidet in sonnigem Gelb-Orange und gruppiert auf einer Treppe winken dem Betrachter fröhlich zu. „Best Regards“, „Sunny Boy“, „Cheers“ und „Romance in Blue“ heißen die Instrumentalsongs. Offenbar hat der Verlag einst Schallplatten produziert, wahrscheinlich zu Werbezwecken.

„Ernst Feuser, damals unser Vertriebsleiter, war ein Musikfan und machte selbst Musik. Ich erinnere mich noch, dass wir eine Zeit lang selbst Schallplatten mit regionalem Bezug vermutlich in einem regionalen Studio aufgenommen haben, so zum Beispiel von den Pfälzer Weinkehlchen, eine Platte mit Weihnachtsmusik, ich glaube auch eine von Kurt Dehn mit dem Lied ,Ja so en guter Palzwoi…'“, erinnert sich der ehemalige RHEINPFALZ-Geschäftsführer und Miteigentümer Volker Lenk. Das Schallplattengeschäft habe Vertriebsleiter Feuser unter sich gehabt. Ob die Platten auch verkauft wurden, ist nicht bekannt.

Eine Spur führt ins Jahr 1967

Dass die Single ein echtes Kind der 60er ist, das enthüllt nicht nur ihr an James Last erinnernde „Happy Sound“. Einen ganz konkreten Hinweis gibt die auf der Rückseite abgebildete Zeitungstitelseite. „Herbststurm tobte über Europa“ kann man da mit etwas Mühe entziffern. Diese Schlagzeile, so belegt es das RHEINPFALZ-Archiv, stammt vom 18. Oktober 1967. Höchstwahrscheinlich wurde diese Single als Weihnachtspräsent noch im selben Jahr verschenkt, an Anzeigenkunden und vielleicht auch an treue Leser. So genau weiß das heute leider niemand mehr.

Die RHEINPFALZ als Schallplatten- und Schlagerproduzentin ist nur eine von vielen Facetten aus 75 Jahren Zeitungsgeschichte. Anlässlich des Geburtstages im September 2020 ist ein Buch mit Geschichten rund um die RHEINPFALZ entstanden, voller unvergesslicher Ereignisse, faszinierender Begegnungen, politischer Konflikte und zuweilen auch köstlicher Anekdoten und witziger Pannen.

Zweite Buchauflage nun erhältlich

Nachdem die erste Auflage bereits nach wenigen Wochen ausverkauft war, ist das Buch „Die RHEINPFALZ 2020. Geschichte der Zeitung für die Pfalz“ jetzt wieder auf dem Markt: Es ist erhältlich für 19,90 Euro im Online-Shop der RHEINPFALZ oder im Buchhandel.