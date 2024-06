„Geordnete Verhältnisse“ ist der dritte Roman der deutschsprachigen Schriftstellerin Lana Lux, 1986 in Dnjepropetrowsk geboren, einer Großstadt in der Ukraine. In dem Roman geht es um eine trostlose, ja beklemmende Beziehungsgeschichte.

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Das Wort „toxisch“ hat schon fast inflationäre Züge angenommen. Alles ist mittlerweile toxisch. Vor allem nicht funktionierende Beziehungen werden