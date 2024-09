Die etablierten Parteien sind in Schockstarre. Mal erwischt es wie in Sachsen und Thüringen die SPD, mal, wie jetzt in Brandenburg, die CDU. Die Grünen werden heftig von den Wählern abgestraft, und die FDP erringt mittlerweile Wahlergebnisse, die kaum noch messbar beziehungsweise in Diagrammen nicht mehr darstellbar sind.

Es sind vor allem zwei Parteien, die solchen Schrecken verbreiten, die sich aber gar nicht als Parteien verstehen, wie sie schon in ihrem Namen betonen: Da wäre