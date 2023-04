Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich – nach sieben aufführungslosen Monaten konnte die Mannheimer Oper wieder eine Live-Premiere feiern. Es gab Tschaikowskys „Eugen Onegin“, freilich in gekürzter Form, als White-Wall-Oper vor einem schütteren Publikum von 170 Personen und mit reduziertem Orchester – was am Ende überraschend gut gelang. Regie führte Rahel Thiel, die musikalische Leitung hatte Janis Liepins, erster Kapellmeister am Nationaltheater.

Tschaikowkys Puschkin-Oper ist ein Stück über vier junge Menschen, die ihr Glück suchen und verfehlen. Es handelt von verpassten Gelegenheiten, vom Aneinandervorbeilieben