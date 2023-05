Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vergangenes Jahr hatte in Bayreuth ein fulminant anspielungsreicher „Tannhäuser“ in der Regie von Tobias Kratzer Premiere; bereits im März inszenierte er an der Deutschen Oper Berlin Alexander von Zemlinskys Einakter „Der Zwerg“ nach „Der Geburtstag der Infantin“ von Oscar Wilde: auch das ein spannender, mutiger Abend, der auf DVD ebenso zum Nachdenken anregt, wie er tief berührt.

Alexander von Zemlinsky litt zeitlebens unter seiner Körpergröße von nur 1,56 Metern. Er besaß zwar eine erotische Ausstrahlung auf Alma Schindler, seine