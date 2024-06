Mehr als 22 Millionen mal verkauft, Nummer eins in Deutschland, den USA und Großbritannien: Bruce Springsteens „Born in the USA“. Rockmusik, aus heutiger Sicht fast zeitlos – und doch nicht frei von Missverständnissen.

Nein, eine richtige Hitsingle höre er nicht. Jon Landau, Springsteens Manager, war sich sicher. Das fast fertig gestellte Album könnte noch einen Hit vertragen. Nun war es nicht so,