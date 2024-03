Nichts gegen Metzgergesellen, aber dieser Fachkräftemangel schießt einem ins wehmütige Herz; Italien gehen die Bagnini aus, die – mi dispiace care donne, sorry, liebe Frauen – letzten, alleskönnenden Strandabschnittshelden in ihren roten Salvataggio-Shirts. Männer wie Pippo Garbisa, 90, ältester Maestro seines Fachs, der seit 1949 am Lido di Venezia sprezzatura mehr illuminiert als verkörpert, die unerreichte Lässigkeitsvariante der Coolness. Und das, während er blassen Teutonenmamas den Liegestuhl durch den Glühsand zieht, als sei’s ein unikater Königinnenstuhl.

Der Bagnino, irgendwas zwischen Lebensretter, tollem Onkel und von Quallen-Qualen befreiendem Papagallo mit sozial-psychologisch-praktischen Problemlösungskompetenzen, gehört zum Wimmelbild des Italo-Strandlebens wie „mia“ zu „Mamma“. Mamma mia, wenn demnächst die Sonne so scheint, dass selbst Römer vielleicht ihren Pullover ausziehen, fehlen von Jesolo bis Tropea 4000 der unverblümt sonnengegerbten Originalgenies.

Schuld ist eine neue gesetzliche Regelung, die 2016 erlassen, aber – wer konnte das ahnen? – schon am 1. April dieses Jahr angewendet werden soll. Kein Aprilscherz. Aber die kleinmütige Norm lässt das Bagnino-Sein nachwuchsschädlich und ferienjobverbauend erst ab 18 zu und sieht eine 100-stündige Unterweisung vor, als ob sich eine talentbasierte Berufung erlernen ließe. Außerdem ist, wo bisher ein ärztliches Attest genügte, plötzlich alle fünf Jahre die Lebensretterprüfung wiederholend zu absolvieren, die gestandene Signori wie Pippo Garbisa – die das erfahrungsgesättigte Manövrieren des rettenden Tretboots beherrschen –, unter das preußische Regime einer Stoppuhr zwingt. Eine besonders perfide Form der Altersdiskriminierung und unnötige Rentnerisierung. Und jetzt? Ist’s finito mit la spiaggia? Oder sollen etwa trillerpfeifende Fremdarbeiter Saison und Klischee retten? Bajuwarische Wadenbeißer-Bademeister? Oder noch schlimmer: Nachwuchs-David-Hasselhoffs („Baywatch“) mit Oakley-Brillen auf der Nase, statt im lockigen Haar. Ja, dann: Buona notte.