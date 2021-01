In Pinnow fuhr ein Bauer mit seinem Traktor gegen eine Laterne. Abgelenkt von seinem „Traumhaus“. Dabei ist das für den zweiten Blick gebaut. Wie eine Scheune in der Prärie sieht es aus. Viel Dach, viel Weitblick. Trotz seiner Klarheit strahlt das „Schwarze Haus“ etwas Wohliges aus. Architekt Thomas Kröger ist Schüler von Sir Norman Foster und Max Dudler, Antipoden eigentlich. Seine eigenen Bauten, vielfach preisgekrönt, einige davon in der Uckermark angesiedelt, wirken ortsfremd und ur-vertraut, nie gewöhnlich. Wie ein Schuppentier liegt sein Gerswalder Werkhaus Schütze im grünen Wellblechmantel in der Landschaft. Dachfan Kröger, Professor in Düsseldorf, gilt als einer der ganz großen Erneuerer des ländlichen Bauens. Ein kühler Poet. Am Mittwoch, 20. Januar, 19 Uhr ist er im Livestream zu erleben. In der renommierten Reihe „fatuk features“ des Fachbereichs Architektur der TU Kaiserslautern, organisiert dieses Mal von Oda Pälmke. Einfach auf der Homepage www.architektur-uni-kl.de das entsprechende Plakat anklicken. Und auf Laternen achten.