Egal in welche Himmelsrichtung man die Pfalz verlässt, erst einmal geht’s durch eine Baustelle. Wo welche wann warten.

Im Südwesten Deutschlands befinden sich viele Autobahnbrücken in einem miserablen Zustand. Sie wurden, wie fast überall in der alten Bundesrepublik in den 1960er Jahren schnell und – aus heutiger Sicht – in schlechter Qualität errichtet. Vor allem der Beton bröckelt. Die alten Brücken tragen zwar noch die tägliche Last an Lastern und Autos, doch manche nur noch mit Einschränkungen.

Da werden Fahrspuren reduziert, das Tempo wird begrenzt, Sicherheit geht vor. Spätestens die Katastrophe von Genua, wo im August 2018 die Morandi-Autobahnbrücke einstürzte und 43 Menschen in den Tod riss, hat klar gemacht: Die meist um die 60 Jahre alten Brücken müssen nach und nach saniert oder abgerissen und neu gebaut werden.

Auf der heimischen A6 wird zwischen Wattenheim und Frankenthal gebaut. Foto: Autobahn GmbH

Das passiert inzwischen auch in Rheinland-Pfalz und in seinen Nachbarländern. An der A6 im Saarland wird seit sieben Jahren die Grumbachtalbrücke zwischen St. Ingbert und Saarbrücken spektakulär bei laufendem Betrieb durch einen Neubau ersetzt. Nächstes Jahr soll die Fechinger Talbrücke folgen. Sie steht auf filigranen Pfeilern und unter Denkmalschutz, doch vor zehn Jahren stellten Ingenieure erhebliche statische Probleme fest. Die Brücke wurde sofort voll gesperrt.

Auf dem Weg nach Saarbrücken bremst die Grumbachtal-Baustelle den Verkehr. Foto: Autobahn GmbH

Ein Schock, denn über die Fechinger Talbrücke führt nicht nur die Haupteinfallroute nach Saarbrücken, sondern auch der Transitverkehr aus dem Rhein-Neckar-Raum in Richtung Paris. Die Brücke wurde eiligst stabilisiert und wieder für den Verkehr frei gegeben. Solche Notmaßnahmen halten aber nicht ewig. Deshalb wird die ab 2027 komplett abgerissen und bis 2033 durch einen Neubau ersetzt.

Doch der Abbruch ist Geschichte. Spätestens 2027 herrscht hier wieder freie Fahrt. Foto: Autobahn GmbH

Im Norden von Rheinland-Pfalz werden derzeit weitere kühne Autobahnbrücken erneuert, saniert und teilweise neu gebaut. Wenn man von der Pfalz aus Richtung Trier fährt, den Hunsrück endlich überwunden hat, dann geht’s langsam runter ins Moseltal. Kurz bevor man es erreicht, fährt man auf der A1 über die Fellertalbrücke vorm Dreieck Moseltal, von der aus man bei gutem Wetter einen weiten Blick auf den Fluss, das Tal und die Weinberge werfen kann – sofern die Baustelle nicht alle Konzentration fordert. Noch bis Ende nächsten Jahres wird die Brücke repariert.

Ab Saarbrücken warten die nächsten Baustellen: Bis 2034 wird hier an der A620 geschafft. Foto: Autobahn GmbH

Schwindelfest müssen die Bauarbeiter sein, die zurzeit im östlichen Hunsrück die Brücken über das Tiefenbachtal und den Pfädchensgraben neu bauen und die A61 zwischen Rheinböllen und der Raststätte auf sechs Spuren erweitern. Das Mammutprojekt soll in drei Jahren nach zwölf Jahren Bauzeit abgeschlossen werden.

Der Neubau der Tiefenbachtalbrücke der A61 im Hunsrück wird bis 2029 beendet. Foto: Autobahn GmbH

Noch jung, aber schon schadhaft ist die Autobahnbrücke, die das Saarland bei Schengen mit Luxemburg verbindet. Die 600 Meter lange Brücke führt imposant über die Mosel, wurde vor 24 Jahren fertig, doch im vergangenen Jahr stellten Fachleute fest, dass der Stahl, der in einem hohlen Kasten unter den Fahrbahnplatten aus Beton liegt, Schäden aufweist. Seither wird der Verkehr nur noch jeweils einspurig über die Mosel geführt. Lastwagen müssen 50 Meter Abstand zum Vorausfahrenden einhalten und dürfen nicht mehr als 44 Tonnen wiegen. Durch die Grenzkontrollen auf deutscher Seite wird der Verkehr hier zusätzlich abgebremst.

Ab 2027 wird die Fechinger Talbrücke (A6) vor Saarbrücken abgerissen und neu gebaut. Foto: Autobahn GmbH

Wer sich von der Pfalz auf den Weg zu einem Ausflug oder Urlaub außerhalb macht, trifft zunächst auf relativ wenige Baustellen. Derzeit wird nur an der A6 zwischen Wattenheim und Frankenthal längere Zeit gebaut, bei Frankenthal Nord, an der A65 zwischen Edenkoben und Landau Süd sowie an der A63 zwischen Göllheim und Kaiserslautern.

Wer die Pfalz über den Rhein in östlicher Richtung verlässt, für den kommt’s knüppeldick: Über Sommer sind Baustellen vom Viernheimer Dreieck bis Lorsch (A67), am Walldorfer (A6), Heidelberger (A5) und Weinheimer Kreuz (A6/A5) sowie zwischen Schwetzingen und Hockenheim (A6) zu durchfahren.

Wer über die A63 in Richtung Rhein-Main-Gebiet fährt, kann sich freuen, dass das Autobahnkreuz Mainz Süd inzwischen komplett neu aussieht. Auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen bremsen aber bald hinter der Landesgrenze Arbeiten vom Mainspitzdreieck bis zum Rüsselsheimer Dreieck den Verkehr. Wer über Mainz nach Wiesbaden will, kann hinter der Schiersteiner Brücke auf hessischer Seite noch vier Jahre Baustellenfahrzeuge bestaunen.

Um Metz herum einiges los

Die große Urlaubsreise führt zuweilen nach Südfrankreich oder Spanien. Um dorthin zu gelangen, müssen Pfälzer erst einmal durchs Saarland, und dort wartet auf der A6 zunächst eine Dauerbaustelle bei St. Ingbert, sofort gefolgt von der Baustelle Grumbachtalbrücke. Auf der Stadtautobahn Saarbrücken wird es sich bis ins nächste Jahrzehnt wegen Erneuerungsarbeiten stauen, aber die lässt man in diesem Fall links liegen und sollte dann problemlos und ohne weitere Baustellen bis Metz kommen. Um Metz herum wird in diesem Sommer viel gewerkelt, wer nach Süden Richtung Nancy abbiegt, sollte aber halbwegs schmerzfrei durchkommen.

Anders sieht’s für diejenigen aus, der von der Südpfalz aus via französischer A35 Richtung Straßburg fahren. Hier kann es an Brückenbaustellen zwischen Lauterbourg und Straßburg, vor allem aber in Straßburg selbst zu zähen Staus kommen, weil die Fahrbahn der Autobahn innerhalb des Stadtgebiets erneuert wird.