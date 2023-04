Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erinnern Sie sich noch an das Lied „Get Lucky“? Das klang 2013 so schön nach Disco-Funk, schließlich unterstützten Pharrell Williams („Happy“) und Nile Rodgers (Chic) hier das französische Robotermusik-Duo Daft Punk. Seit dieser weltweiten Nummer Eins wurde es stiller um Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter, die stets maskiert auftraten. Jetzt gab das French-House-Duo per Video die Trennung bekannt.

Unsere französischen Nachbarn haben ja in der populären Musik so einige Genres übersprungen, zumindest in der internationalen Wahrnehmung. Das Chanson dominierte alles,