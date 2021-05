Ob Mafioso, Drogenboss oder Junkie, US-Schauspiel-Legende Al Pacino hat es sich nie leicht gemacht. Bis heute ziehen ihn besonders die Nachtseiten an – nicht nur beruflich. Heute feiert der Charakterdarsteller seinen 80. Geburtstag.

Nichts deutete darauf hin, dass der renitente Sohn italienischstämmiger Eltern eine Berühmtheit werden würde. In East Harlem in New York geboren. wächst Al, eigentlich Alfredo James, vaterlos auf. Die Mutter ist depressiv. Die eben aus Sizilien nach New York eingewanderten Großeltern kümmern sich um ihn. Er mischt in der Bronx kräftig mit: Bandenkriege, Alkohol, Sex. Die Mädchen nennen ihn „Sonny Pacino Lover Bambino“. Mit 17 Jahren geht er aber auf eine New Yorker Schauspielschule. Das Geld dafür verdient er sich als Kartenabreißer und Platzanweiser. Mit 25 Jahren wechselt er auf das berühmte Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Zu Lee Strasbergs Prinzipien des „method acting“ passt Pacino perfekt.

Nach seinem Abschluss spielt Al Pacino zunächst Theater – bis heute seine große Leidenschaft, wie er bekennt. Ende der 60er Jahre lernt er den Regisseur Francis Ford Coppola kennen. Gegen den Widerstand des Autors und der Produzenten besetzt er ihn im Mafia-Epos „Der Pate“ in der Rolle des Michael Corleone. Sein Durchbruch als Charakterdarsteller. Er wird für den Oscar nominiert. Und stürzt ab.

1977 zieht er mit Schauspielerkollegin Diane Keaton aufs Land. Der Thriller „Sea of Love“ wird sein Comeback. Er spielt darin den New Yorker Polizisten Frank Keller, der zwischen Liebe und Pflicht hin- und herschwankt. Einfühlsame Interpretationen schillernder Charaktere folgen. Wie 1983 in Brian de Palmas Streifen „Scarface“. 2003 bekommt er für die Darstellung des homophoben AIDS-Kranken Roy Cohn in der Fernsehfassung des Theatererfolgs „Angels in America“ zahlreiche Preise. Seinen bisher einzigen Oscar nimmt er, nach insgesamt acht Nominierungen, 1993 für „Der Duft der Frauen“ entgegen. Doch Al Pacino wird nicht nur durch eigene Erfolge bekannt. Berüchtigt ist er auch für seine schroffen Absagen . Unter anderem sollte er die Rolle von Richard Gere in „Pretty Woman“ spielen. Stattdessen brachte er Theater- und Filmprojekte voran. Wie die Filmstudie über Shakespeares Königsdrama „Richard III“, in der Al Pacino als Schauspieler, Autor und Produzent in Personalunion agiert. Öfter war sein Partner Robert De Niro. Wie in „Heat“ (1995). Zuletzt standen die beiden im Netflix-Epos „The Irishman“ nach längerer Pause wieder gemeinsam vor der Kamera – streckenweise verjüngt durch digitales Face-Lifting. Pacino war dabei sogar für einen Oscar nominiert.