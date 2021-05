Im vergangenen Jahr stellte das Festival des deutschen Films mit 120.000 Besuchern einen Rekord auf. Jetzt kommt der Rückschlag: Wegen des Coronaviruskrise werden in diesem Sommer keine Kinozelte auf der Ludwigshafener Parkinsel aufgebaut. Aber es gibt einen Plan B und vielleicht auch einen Plan C.

Fußball-Europameisterschaft abgesagt, Wurstmarkt abgesagt: Wie praktisch, die Veranstaltungen, mit denen das Filmfestival in Ludwigshafen im Laufe seiner Geschichte auch ein bisschen um Besucher konkurrieren musste, waren gerade aus dem Weg geräumt. Aber den Organisatoren Daniela und Michael Kötz blieb zuletzt keine Wahl mehr, spätestens nachdem die Bundesregierung Mitte April entschieden hat, dass es bis 31. August keine Großveranstaltungen geben sollte, war klar: Die proppenvollen Zelte, in denen sich an den Wochenenden bis zu 1200 Zuschauer dicht an dicht drängen und großes Kino genießen, wird es in der gewohnten Form nicht geben können. Auch nicht die Promi-Parade auf dem roten Teppich und die lauschigen Abende auf den Bierbänken unter den Platanen, wegen der immer mehr Besucher aus der Region – jenseits des Kreises der Cineasten – vorbeischauten. „Schon ganz am Anfang des Ausbreitens der Pandemie, als es noch gar keine war, haben wir geahnt, dass das sehr ernst werden könnte für uns“, sagt Festivaldirektor Michael Kötz am Freitagmittag. „Aber doch intensiv gehofft, dass der Kelch einer Absage an uns vorübergehen könnte.“

Dahääm über Rheingold entscheiden

Und deshalb soll das Festival irgendwie doch noch stattfinden als Edition „Dahääm/At Home“. Ein Programm aus Publikumslieblingen und Höhepunkten der vergangenen Jahre wird zusammengestellt und kann zu Hause per Streaming angesehen werden – ob kostenlos oder über ein Bezahlmodell ist noch nicht klar. Unmittelbar danach entscheiden die Zuschauer, welcher Film mit dem Sonderpreis „Rheingold Extra“ ausgezeichnet wird. Der Wettbewerb der Filme wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt, das derzeit noch erarbeitet wird.

Für die Branche ist es bitter, dass den Produzenten und Regisseuren hier eine öffentlichkeitswirksame Plattform zum Präsentieren neuer Filme verloren geht. Programmdirektorin Daniela Kötz beobachtet bereits sehr früh Produktionen, die fürs Festival interessant werden könnten. Vor drei Wochen musste das Team die Vorbereitungen jedoch stark verlangsamen und hat das Sichten deutscher Filme unterbrochen. Weil Dreharbeiten weltweit durch die Corona-Pandemie verschoben werden mussten, fallen einige Filme ohnehin aus. Erst in vielen Monaten werde sich bemerkbar machen, dass der Nachschub fehlt, meint Kötz. Insofern passt es, dass Premieren und Filme, die bereits eingereicht wurden, fürs nächste Jahr aufgehoben werden.

Online als „Lückenbüßer“

Funkelnagelneue Werke spart Michael Kötz allerdings bewusst in dieser Online-Ausgabe des Filmfestivals aus. „Es darf nicht passieren, dass Filmfestivals wie auch Kinos bei dieser Gelegenheit ungewollt freiwillig den Platz räumen zugunsten des Internet“, sagt er. „Online ist für uns kein Ersatz, aber ein großartiger Lückenbüßer.“ Aus Solidarität mit den Künstlern sollen die Premieren im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden.

Das Virtuelle ist schließlich auch in finanzieller Hinsicht unbefriedigend. Denn der Kartenverkauf und die Einnahmen aus der Gastronomie machen drei Viertel des Jahresbudgets aus. Zugleich muss das Festival sein Büro sowie ein umfangreiches Lager unterhalten und ein Dutzend Mitarbeiter bezahlen, wenn auch mit fast halbiertem Gehalt. Drei Sponsoren hätten jedoch bereits zugesagt, den Veranstalter auch in diesem „für uns wirtschaftlich schwierigen Jahr“ zu unterstützen, BASF, Kultursommer Rheinland-Pfalz und der Förderverein des Festivals.

Schön wäre, „wenn wir vielleicht noch eine kleinere analoge Festivalausgabe mit echtem Publikumsbesuch zusätzlich veranstalten könnten“, sagt Kötz, aber das sei jetzt absolut nicht vorhersehbar. „Das wird die Pandemieentwicklung entscheiden. Da muss man sich genauso überraschen lassen wie wir uns. Es gibt Pläne, aber die bleiben erstmal schön intern.“