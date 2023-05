Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Jahren standen bei den Mannheimer Schillertagen in einer Inszenierung von Claudia Bauer vier Maria Stuarts auf der Bühne vier Elisabeths gegenüber. Diesmal kommt Schillers großes Drama „Maria Stuart“ nicht als Teamwork und überhaupt deutlich minimalistischer daher. Und rein digital. Am letzten Festivalwochenende hat das Nationaltheater Anne Lenks Arbeit am Deutschen Theater Berlin gestreamt.

Gerade noch rechtzeitig vor dem November-Lockdown konnte die Inszenierung von Anne Lenk ihre Premiere im Deutschen Theater erleben. Seitdem ist ihre „Maria Stuart“ digital zu