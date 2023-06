Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere, etwas, das es so noch nie gab: Ab nächstes Jahr wird es erstmals eine Biennale für Neue Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar geben. Und zum ersten Mal überhaupt werden für ein musikalisches Festival dabei Kulturinstitutionen aus den Städten Ludwigshafen, Heidelberg und Mannheim zusammenarbeiten.

Hoffnung und Utopie sind zwei zentrale Kategorien im Denken des großen Ludwigshafener Philosophen Ernst Bloch. Alleine deshalb schon war der Ort der Pressekonferenz, bei der die neue Biennale