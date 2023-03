Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großer Bahnhof im Bahnhof: In der luftigen Union Station in Los Angeles sind in erstaunlich gelöster Atmosphäre – trotz einiger gewichtiger Worte – die 93. Academy Awards verliehen worden. Drei Oscars gab es, wie erwartet, für „Nomadland“. Einige Überraschungen aber hielt die Filmpreis-Gala doch bereit.

Die Sonne strahlt, die Stimmung erinnert an eine Gartenparty: Fast lässig ging es bei den Oscars zu. Ohne Bombast, ohne oft müde Gags von Moderatoren, ohne langatmige