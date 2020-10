Mit schreibender Prominenz können sich die 8. Donnersberger Literaturtage im kommenden Jahr schmücken. „Thrillator“ Sebastian Fitzek wird kommen, auch Nora Gomringer, die frühere Queen of Poetry-Slam und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin, die im Januar nun auch die Zuckmayer-Medaille des Landes erhält.

Die Besonderheit dieser achten Auflage des zweijährigen Schreib- und Lesefestivals liegt aber eher bei seinem anderen Standbein, dem Schülerwettbewerb: Den scheibt der Donnersberger Literaturverein nun erstmals landesweit aus.

Schüler aus dem ganzen Land können mitmachen

Damit sind diesmal rund 500 weiterführende Schulen in ganz Rheinland-Pfalz aufgerufen, ihre Schüler zu literarischen Gehversuchen zu animieren, wie Thomas Mayr, der Vorsitzende des Vereins und Organisator der Literaturtage, mitteilt. Zu gewinnen gibt es den mit 500 Euro dotierten Susanne-Faschon-Preis sowie weitere Geldpreise bis hinab zum 13. Platz. Bis zu diesem Rang sind die Schülerautoren auch beim öffentlichen Lesemarathon dabei, dem großen Wettbewerbsfinale am 7. Mai im Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler. Die Lesung der prämierten Schülertexte durch ihre Verfasser ist einer Höhepunkt der Donnersberger Literaturtage. Ausgezeichnet wird auch die schreibkreativste Schule im Wettbewerb.

Bei der ersten Auflage der Literaturtage 2007 blieb der Wettbewerb noch auf den Donnersbergkreis beschränkt. Danach hat er sich Zug um Zug in die Pfalz vorgearbeitet, um vor zwei Jahren dann auch Rheinhessen einzubeziehen. Nun wollen die Donnersberger Literaturfreunde für landesweite Aufmerksamkeit sorgen.

Zwei Monate im Zeichen der Literatur

Reserviert für das Festival ist der Zeitraum vom 1. Mai bis 30. Juni 2021. Nicht gerüttelt wird am Grundkonzept, den Schülerwettbewerb mit gut einem Dutzend Lesungen bundesweit bekannter und regionaler Autoren zu verbinden. Manche namhafte Größe hat sich da in der Vergangenheit schon in die Pfalz locken lassen, Peter Härtling etwa, Bernhard Schlink, Ingrid Noll, Paul Maar, Saša Stanišic, Gudrun Pausewang und viele andere waren schon da.

