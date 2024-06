Das war knapp: Beinahe wären beide Aushängeschilder des rheinland-pfälzischen Fußballs, der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FSV Mainz 05, abgestiegen. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Deshalb können sich Fußballfans jetzt in Ruhe eine ebenso interessante wie kurzweilige Ausstellung zur Geschichte des nervenaufreibenden Sports in Rheinland-Pfalz auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ansehen.

75 Jahre rheinland-pfälzische Fußballgeschichte ist die Ausstellung „Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz“