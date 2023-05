Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„7 vs. Wild“ schafft das, woran Reality-Formate bisher gescheitert sind: Die Youtube-Serie benötigt kein Skript. Für den Erfolg sorgt aber auch ein ausgeklügeltes Online-Konzept.

Die zweite Staffel „7 vs. Wild“ lässt die Youtube-Trends gerade explodieren. Was die Zuschauer an der Survival-Serie von Webproduzent Fritz Meinecke begeistert, ist ihre Authentizität.