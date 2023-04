Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als formale wie inhaltliche Experimente überraschen zwei Beiträge im Wettbewerb des 69. Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH): Mit Humor arbeiten die Filme aus Deutschland und Spanien auch, einfache Kost sind sie dennoch nicht.

Um die Lust am Spiel, gerade auch in der Sexualität geht es in „Der Siebzehnte“ („Come Closer“), der Weltpremiere aus Deutschland im Wettbewerb. Die Regisseure Saskia Walker und