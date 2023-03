Am 8. März 1963 wurde „Dinner for One“ erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Dass der Sketch zum „Dauerbrenner“ wird, ahnte damals wohl niemand.

Es war der 8. März 1963, als „Dinner for One“ erstmals im damaligen deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Mit dem anschließenden Erfolg des Sketches mit dem beschwipsten Butler hatte zuvor wohl niemand gerechnet.

Der Satz „The same procedure as every year“ (Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr), ausgesprochen von Freddie Frinten in der Rolle des Butlers James, wurde zum geflügelten Wort. Der Inhalt des Sketches ist vielen TV-Zuschauern vertraut: Die alte Miss Sophie (gespielt von May Warden), feierte ihren 90. Geburtstag alleine mit ihrem Butler James. Dieser vertritt die bereits verstorbenen Freunde der Miss und trinkt in deren Namen auf seine Arbeitgeberin. Dabei wird der Butler immer betrunkener und fällt regelmäßig über den Tigerkopf-Teppich. Am Ende geleitet er Miss Sophie ins Bett.

Heute ist der Sketch so sehr mit Silvester verbunden wie Sekt und Feuerwerk. Seit dem 31. Dezember 1972, also erst neun nach der Uraufführung, läuft „Dinner for one“ stets an Silvester im Fernsehen.