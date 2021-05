Trostmusik kann jeder allemal gebrauchen in diesem November. Und da hilft am besten eine Stimme, die sich beruhigend im Ohr einnistet: Matt Berningers leicht brüchiger Bariton wirkt da Wunder. Auf seinem Soloalbum „Serpentine Prison“ braucht der Sänger der Indie-Rockband The National keinerlei Pomp und üppige Instrumentierung. Die zehn Songs des zwischen Pop und Americana changierenden Singer/Songwriter-Albums beschränken sich meist auf eine dezente Instrumentierung, mal ist ein Klavier tonangebend (gespielt von Soul-Legende Booker T Jones, der auch produziert hat), öfter aber eine Akustikgitarre. Einige Bläser sind ab und an auch präsent. Doch stehen die Melodien, die Texte und die umarmende, nachdenkliche Erzählerstimme Berningers im Vordergrund.

Zeitlose Themen werden verhandelt

Durchaus altmodisch, oder vielmehr: zeitlos, sind auch die Themen, die verhandelt werden. Matt Berninger besingt vor allem die Kraft der Liebe. Im Opener „My Eyes Are T-Shirts“ beschwört er ein Gegenüber, das seine Traurigkeit vertreibt und dafür sorgen kann, dass er sich besser fühlt. Sogar die banale Anrede „Baby“ verzeiht man einem Sänger wie Berninger. Einzige politische Metapher: das Titelstück, das auf das ausweglose Trump-Amerika anspielt. Melancholie ist natürlich stets nicht weit, denn meist versetzt sich der Mann aus Ohio in einen Verlassenen, der sich nach neuen Chancen und Wärme sehnt.

Doch klingt die Musik dazu nie klagend, sondern fluffig-zuversichtlich: Es wird schon alles gut werden, scheint die Grundhaltung des 49-Jährigen zu sein. Und ihm gelingen vor allem wunderbare Refrains zum sich Einkuscheln. Darauf eine Kanne Tee und sich Berningers TV-/streaming-Auftritt beim Arte Concert Festival am 14. November live aus Paris vormerken.