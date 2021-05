„Salon Libertatia“ steht auf der Schultafel, vor der die finnische Band The Holy sieben Minuten lang ihren kolossalen Sound des Songs „Fanfare III“ aufschichtet: Mit diesem Live-Video wirbt die „Initiative für Freizeit und Musikkultur“ mit Sitz in Mannheim für ihr Festival „Salon Libertatia. Musik & Diskurs“, das – gefördert vom Kultursommer Rheinland-Pfalz – dieser Tage in Bad Sobernheim laufen sollte. Wegen Corona aber wurden die beiden Festivalkonzerte mit skandinavischen Bands (passend zum Kultursommermotto „Nordlichter“) ins Netz verlegt: Das wirklich hörenswerte finnische Quintett The Holy spielt nun am Samstag live in seiner Heimat für Rheinland-Pfalz vor, mitzuerleben auf dem YouTube-Kanal der Initiative (zu finden via www.initiative-fm.de). Wahrscheinlich geht es dann wieder in die alte Holzschule in Tyrväntö, in der die Band schon ihr Debütalbum „Daughter“ aufgenommen hat. Der Ort liegt bei Hämeenlinna, der alten Heimat von Sänger Eetu Henrik Iivari, wo es in seiner Kindheit rau zuging, es gab wirtschaftliche und soziale Probleme, davon handelte auch das Debüt. Melancholisch geht es auch heute noch zu, das neue Album „Mono Freedom“ handele von Frustrationen der Gegenwart, berichtet Iivari in Interviews. Weinerlich aber klingt die Musik von The Holy keineswegs, sondern kraftvoll und umwerfend. In der Tradition angloamerikanischer Postwave-Bands schichten die Finnen einen Wall of Sound auf, der es in sich hat. Wer die Editors, The Last Shadow Puppets und Interpol mag, dürfte sich angesprochen fühlen. Entstanden sein soll der gravitätische Klang aber aus einem Zufall heraus: Die Band soll aus einer Bierlaune heraus beim WM-Gucken 2014 im Freundeskreis entstanden sein. Und gleich zwei Mann wollten Schlagzeug spielen. Auch heute noch treten The Holy mit zwei Drummern auf – da kann es ja nur wuchtig klingen. Susanne Schütz