Für die populäre Massenkultur hatte die RHEINPFALZ anno 1962 bestenfalls in den Lokalausgaben Platz, das Feuilleton war den hehren Künsten vorbehalten. Aber am Montag, 6. August, war eine Nachricht zu vermelden, die nur auf der ersten Seite und dort samt Foto an prominenter Stelle stehen konnte: Am Vortag war die US-amerikanische Filmschauspielerin Marilyn Monroe tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Der durch Schlafmittel verursachte Tod der 36-Jährigen beherrschte tagelang die Schlagzeilen der Weltpresse. Die „Bild“-Zeitung widmete dem Ereignis die komplette Titelseite, die RHEINPFALZ