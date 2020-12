50 neue Filme, darunter 35 Uraufführungen, umfasst das Wettbewerbsprogramm des Saarbrücker Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. 16 Preise im Wert von 118.500 Euro werden vergeben. Insgesamt laufen 98 Filme bei dem renommierten Festival für Nachwuchsfilme, das von 17. bis 24. Januar rein digital stattfindet.

Im Spielfilm-Hauptwettbewerb sind zwölf Filme zu sehen. Einige bekannte Schauspieler sind hier in den Beiträgen der Regie-Newcomer zu sehen: Christiane Paul spielt in „Borga“ mit, einer deutsch-ghanaischen Produktion über einen Ghanaer, der in Deutschland zu Wohlstand kommen möchte. Fabian Hinrichs ist bei „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen dabei“, der von einer ukrainischen Pflegerin in Deutschland erzählt. Devid Striesow ist als Lehrer eines eigenwilligen Schülers in „Trübe Wolken“ zu erleben.

Doku über Davos

Zu den zehn Beiträgen im Dokumentarfilmwettbewerb gehört „Davos“, ein Blick hinter die Kulissen des alljährlichen World Economic Forum, gedreht vom kapitalismuskritischen Österreicher Daniel Hoesl.

Streamingpässe sind bereits erhältlich. Einzelne Filmtickets gibt es ab Januar im Vorverkauf. Programminfos gibt es unter https://ffmop.de. ütz