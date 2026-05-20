Die Gipsy Kings sind zurück. Gründer Tonino Baliardo spricht im Interview darüber, was sich in 40 Jahre Bandgeschichte geändert hat und was immer gleich bleiben wird.

Was bedeuten Musik und die Gipsy-Kultur heute für Sie?

Meine Musik trägt alle Elemente der Gipsy-Kultur in sich – und darauf bin ich sehr stolz. Dass meine beiden Söhne Cosso und Mikeal mit mir auf der Bühne stehen, mit mir im Studio arbeiten, auf unserem neuen Album Historia dabei sind und außerdem in unserer neuen Dokumentation auf Amazon Prime auftreten, macht alles noch besonderer. Ich fühle mich gesegnet.

Sie machen seit mehr als vier Jahrzehnten Musik. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?

Ich nehme inzwischen seit 40 Jahren Musik auf und gehe auf Tour. Die Aufnahmetechniken haben sich über die Jahre verändert – und heute passiert das sogar schneller als je zuvor. Für mein neues Album „Historia“ gehe ich aber genauso vor wie bei allen vorherigen Alben: Am Anfang steht immer die Grundidee – ich habe den Song im Kopf. Dann spiele ich ihn meinen Bandkollegen vor, meinen beiden Söhnen, und wir besprechen gemeinsam ein paar Ideen. Vielleicht übernehmen wir sie, vielleicht auch nicht.

Ich habe das Glück, ein Studio in meinem Haus zu haben. Dort beginnen wir, erste Ideen aufzunehmen. Danach kommen die anderen jungen Gipsys dazu und wir arbeiten gemeinsam an den Songs. Den finalen Mix mache ich in einem größeren Studio. Ich halte den Prozess bewusst einfach – vermutlich ist das die alte Art des Aufnehmens. Für mich funktioniert das.

Durch Künstler wie Bad Bunny ist spanischsprachige Musik in den vergangenen Jahren immer mehr zum Mainstream geworden. Merken Sie das auch bei Ihrer eigenen Musik? Und hat diese Entwicklung Einfluss auf Ihre Art, Musik zu machen?

Über die Jahre hinweg kann ich mit Freude sagen, dass unsere Art Musik heute viel stärker akzeptiert wird. Als wir angefangen haben, waren es eigentlich nur französische Radiosender, die unsere Musik gespielt haben.

Zum Beispiel war es in Großbritannien sehr schwierig, die BBC dazu zu bringen, Musik zu spielen, die nicht auf Englisch gesungen wurde. Gruppen wie der Buena Vista Social Club aus Kuba hatten später weltweit großen Erfolg, und heute wird lateinamerikanische Tanzmusik auf der ganzen Welt gespielt.

Wir haben unsere eigene Gipsy-Kultur, die in meiner Musik sehr lebendig bleibt. Dass Menschen heute diese wunderbare Auswahl an Musik genießen können, ist etwas sehr Positives.

Die Gipsy Kings 1999. Tonino Baliardo ist der Zweite von rechts. Foto: LA SEPT ARTE

Wie hat sich Ihr Sound im Laufe der Zeit verändert?

Cosso, Mikeal und die anderen Mitglieder der Gipsy Kings zeigen mir ständig neue Musik – von R’n’B über House bis Reggae. Das finde ich großartig. Trotzdem habe ich immer dieses typische Gipsy-Gefühl im Kopf.

Welchen Rat würden Sie der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern geben?

Ich hätte niemals gedacht, dass meine Musik einmal erfolgreich werden würde. Ich war einfach ein Gipsy, der in Saint-Tropez und an den Stränden Südfrankreichs Musik gemacht hat.

Die Musikindustrie hat sich seit meinen Anfängen stark verändert. Jungen Talenten würde ich sagen: Glaubt an euch selbst – und habt hoffentlich auch ein bisschen Glück. Am wichtigsten ist aber: Habt Freude an dem, was ihr macht, und bleibt geduldig.

Welcher Song ist für Sie jedes Mal etwas Besonderes, wenn Sie ihn live spielen?

Während der Aufnahmen zu Historia ist leider mein Bruder Paco verstorben. Er war eines der Gründungsmitglieder der Gipsy Kings.

Ich habe daraufhin den Song „Cielo“ geschrieben, spanisch für „Himmel“ – ein Instrumentalstück mit einer wunderschönen Melodie. Auf dem Album Historia habe ich „Cielo“ liebevoll seinem Andenken gewidmet. Ich glaube, ihm hätte dieses Stück gefallen.

Es ist mein Lieblingssong.

Welche Träume oder Projekte möchten Sie sich noch erfüllen?

Vielleicht für das nächste Album ein Duett aufnehmen. Weiter auf Tour gehen, alte und neue Fans treffen – und mir Frieden und Liebe auf der Welt wünschen.