Ein Song von 1990, in dem es um Stille geht: Der Electro-Rock-Song «Enjoy The Silence» von Depeche Mode ist zurück in den Single-Charts. Hat das was mit Batic und Leitmayr zu tun?

Baden-Baden (dpa) - Was ist denn da los? In den deutschen Charts ist ein 36 Jahre alter Song wieder aufgetaucht. «Enjoy the Silence» (übersetzt: Genieße die Stille) steht plötzlich auf Platz 86 der Single-Charts.

Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, hervor.

Hat der Münchner «Tatort» für das Comeback gesorgt?

Woran es liegt, ist selbst den Charts-Ermittlern in Baden-Baden unklar. Doch sie geben auf Nachfrage diesen Hinweis: «Genau wissen tun wir es nicht. Aber der Song wurde in der Abschieds-Doppelfolge der Münchner "Tatort"-Kommissare am Osterwochenende thematisiert. Vielleicht hat es was damit zu tun.»

Ostersonntag und Ostermontag hatte die ARD nach 35 Jahren die letzten beiden Filme - Nummer 99 und 100 - mit den Münchner Ermittlern Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) ausgestrahlt.

«Alles, was ich je wollte, (...) ist hier in meinen Armen»

Der Song «Enjoy the Silence» (Musik und Text von Martin Gore) ist ein Ohrwurm mit Elementen aus Pop und Synth-Rock. Der Text trifft einen Nerv: «All I ever wanted, All I ever needed, Is here in my arms, Words are very unnecessary, They can only do harm.» Auf Deutsch also: «Alles, was ich je wollte, alles, was ich je brauchte, ist hier in meinen Armen. Worte sind überflüssig, sie können nur schaden.»

An anderer Stelle heißt es etwa (übersetzt): «Worte wie Gewalt brechen die Stille, stürzen hinein in meine kleine Welt, schmerzhaft für mich, durchdringen mich.»

Eindringlicher Gesang von Dave Gahan

Beim Hören können viele gar nicht anders, als sich vom reduzierten Beat im Hintergrund und dem vielschichtigen Instrumental ein paar Minuten in eine andere Welt ziehen zu lassen. Der Gesang von Sänger Dave Gahan in Begleitung eines immer wieder aufploppenden Chors lässt eine beruhigende Atmosphäre entstehen.

Das Lied ist in Deutschland ein größerer Hit als etwa die Depeche-Mode-Nummer «Personal Jesus» (Höchstplatzierung: Rang 5). «Enjoy the Silence» hatte als höchste Platzierung im März und April 1990 mal drei Wochen den zweiten Platz inne. Mit «People Are People» hatten Depeche Mode im Mai 1984 auch mal einen Nummer-eins-Hit.