35 Jahre ist es am Montag her, dass eine Atomkatastrophe die Welt kurz still stehen ließ: Mit der Ausstellung „1986. Zurück in die Gegenwart – Fotografien von Michael Kerstgens“, die morgen eröffnet, erinnert das Weltkulturerbe Völklinger Hütte an diese unwirkliche Tschernobyl-Zeit. Fotos verwaister Spielplätze sind zu sehen – die an jene gar nicht so fernen Momente der Corona-Spielplsperren erinnern. Unwirklicher daher wirken die anderen Aufnahmen des 1960 geborenen Professors für Fotografie der Hochschule Darmstadt, die den Zeitgeist von 1986 einfangen: halb entblößte Freizeitradler, Rollerdisco-Gänger, trendige Dauerbewellte, die im angesagten Popkulturheft „Tempo“ blättern.

Die Kamera immer dabei

„Ich hatte einfach immer die Kamera dabei, wenn wir unterwegs in der Disco, zum Spazierengehen, zum Fußball“ waren, hat Kerstgens, der in Mülheim an de Ruhr aufwuchs und in Essen Fotografie studiert hat, den Ausstellungsmachern berichtet. Zu sehen ist die Schau, je nach Inzidenz, in der Möllerhalle bis 28. November. So lange coronabedingt geschlossen ist, ließe es sich aber auch im Katalogbuch blättern.

Zum Weiterlesen

Zur Ausstellung erscheint das Fotobuch „Michael Kerstgens – 1986. Zurück in die Gegenwart / Back to the Present“ im Verlag Hartmann Books, Stuttgart. Deutsch/Englisch, 176 Seiten mit 98 farbigen Abbildungen, Hardcover mit Prägung, 34 Euro im Buchhandel, Sonderpreis in der Ausstellung: 28 Euro.