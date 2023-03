Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wasser lief einem seinerzeit im Munde zusammen: Mit einem Traumprogramm voller Jazzgrößen war 26. Kammgarn-Jazzfestival angekündigt. Tingvall-Trio, Avishai Cohen, Nils Landgren, Rebekka Bakken standen im April auf dem Plan. Doch es kam bekanntlich anders. Die ersten beiden Gruppen konnte Festival-Impressario Richard Müller nicht mehr in die nun auf 19. bis 22. August verlegte Konzertserie hinüberretten. Doch fand er Ersatz, der sich hören lassen konnte.

So bestritten die erste Festivaletappe am Donnerstagabend zwei jüngere, überaus kreative Formationen, die bestens zusammenpassten. Nichts war dabei so, wie es schien.

Zunächst