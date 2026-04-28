Die Welt ist komplex, die Triennale spielt an zwölf Orten der Stadt und feiert die Gleichzeitigkeit von allem, von Weltschmerz und Gags. Ein Rundgang.

Ein düsteres Gräberfeld, zuerst schwarze Erde, dann zeichnet durchdringendes Licht die Umrisse eines vertikalen Rechtecks auf den Grund. „Wo du auch bist“ nennt Madeleine Dietz ihre Installation in den schummrigen Tiefen des Trierer Doms. Die Landauer Kunst-Grand-Dame ist scheinbar allgegenwärtig.

Auratisch: Werk »Wo du auch bist« von Madeleine Dietz. Foto: mac

Im Herbst eröffnet die Einzelschau der Bildhauerin, Jahrgang 1953, im Kaiserslauterer Museum Pfalzgalerie. Jetzt verbreitet die ohnehin sakralen Zusammenhängen zugeneigte Dietz in der Krypta transzendente Zuversicht. Eine auratische Installation. Sie gehört zu den eindrücklichsten Werken einer Schau, die durch den historisch aufgeladenen Stadtraum diffundiert.

Zwölf Orte mit Kunst, durch 25.000 Schritte (Minimum) verbunden: Die Trierer Triennale, das neue Format der vom Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) organisierten Landeskunstausstellung, bespielt neben etablierten Ausstellungsbühnen auch das Amphitheater und einen ehemaligen Kiosk. In den unterirdischen Gängen der Kaiserthermen fallen Sonnenstrahlen aus dem Oberlicht auf Gewindestangen mit aufgefädelten Trouvaillen – Vintage-Vasen, Lampenschirme, alte Topfdeckel und andere Siebensachen.

Wie schlanke, shabby-chice Totems sehen die Werke von Karsten Konrad aus, die zwischen Objekt, Plastik und vertikaler Erzählung oszillieren. In der zur „Event-Location“ profanisierten Pauluskirche derweil glüht es dunkelrot, sehr orange und grün aus Designkamin-artigen „Feuerstellen“, die aus umfunktionierten, begehbaren Wasserkugeln für Kinder bestehen – und an spinnenartigen Netzen aus alten Fahrradschläuchen hängen.

innbild des Dazwischen: Installation von Fritzi Haußmann. Foto: mac

Die Frankenthaler Pfalzpreisträgerin Fritzi Haußmann erzählt, dass die mit dunkler Folie – fast! – abgedeckten Kirchenfenster sie zu ihrer Installation gebracht haben. Ihre Arbeit symbolisiere ein seltsames Dazwischen, das in dem zweckentfremdeten Gotteshaus herrscht. Die Arbeiten, die wie Haußmanns Werk „fading halo“ („verblassender Heiligenschein“) „in situ“, das heißt an Ort und Stelle, entstanden sind, zählen zu den besten der von Carolin Heel, Norina Quinte und der BBK-Vorsitzenden Stefanie Schmeink kuratierten Schau.

otem aus Topfdeckeln: Arbeit von Karsten Konrad. Foto: mac

500 Bewerbungen sind dafür eingegangen, 53 Positionen sind zu sehen: Malerei, Fotografie, Installationen, Performances. Anstrengend, aber ziemlich gelungen. Schwierig auch für die nächste Ausgabe, die dann woanders stattfinden soll. Wenn man so will, ist in Trier das Who“s Who präsent. Darunter etwa auch das Ludwigshafener Documenta- und Venedig-Biennale-Kunstproduzenten-Duo Mwangi Hutter, das in einem Video sein Einswerden auf ewig beschwört. Die beiden sind wie alle anderen mit 70 Euro Stundenlohn für ihren Aufwand entschädigt worden, schön basisdemokratisch statt nach Kunstmarktwert. Wie es in der Ausstellungsbroschüre heißt, versteht sich die Schau als „offenes Gefüge“, in dem sich „unterschiedliche Realitäten und Diskurse“ überlagern. „Gleichzeitigkeit“ heißt die Oberidee.

Aus der Serie »Mein Ami« von Max Goemann. Das Foto zeigt einen Ausschnitt des Gemäldes. Foto: Goemann, mac

Weltschmerz meets Gag

Weltschmerz also neben einer Agave aus alten Polizeiuniformen von dem in Rockenhausen geborenen Berliner Kunsthochschulprofessor Peter Rösel. Soziale Plastik neben dem sozialkritischen Gag von Adam Cmiel (aus Ludwigshafen), der seine durch Geldmangel getriggerten Bemühungen, sich mit Tricks den Eintritt ins Museum etc. zu erschleichen, in einer raumgroßen Installation erzählerisch dokumentiert. Max Goemann, der in der Nähe der Ramsteiner Airbase aufgewachsen ist, zeigt in seiner Malerei-Serie „Mein Ami“ US-Soldaten, die bei Weinfesten mit Pfälzern an Tischen sitzen, während ein Flugzeug am Himmel über die märchenhafte Landschaft brettert. Ein Pettersson-und-Findus-hafter Kleingärtner, der gleichzeitig an einen Farmer aus Pennsylvania erinnert, gehört auch dazu.

Viviane Feitner aus Landau, 1998 geboren, erhebt ihren aktivistischen Einsatz bei der Stadttaubenhilfe in Mainz zur Kunstpraxis. Auf einer Videowand im Museum am Dom zeigt Laura de Luca, wie sich eine Frau in den Boden eines wildwuchernden Walds eingräbt, bis nur noch die Arme rausschauen. Beerdigung oder Pflanzung? Im Erklärtext dazu wird das Konzept des „Interbeing“ von Zen-Meister Thich Nhat Hanh herangezogen, demnach niemand für sich allein existiert.

Olli Dürr hat derweil einen Dokumentarfilm über Menschen mit Beeinträchtigung beim Kunstschaffen gedreht. Björn Drenkwitz 200 Nationalhymnen zur Kakophonie synchronisiert – die über Kopfhörer eingespielt wird. Nebenan singt Marianne Rosenberg in einem Video herzgreifend „Er gehört zu mir“, während der Text einer Bundestagsrede von Kanzlerin Angela Merkel zur Machtergreifung der Taliban in Afghanistan als Fließtext durchläuft.

as Werk »Plastikwelle« von Gabriele Engelhardt ist in ihrer neuen Wahlheimat Edenkoben entstanden. Foto: Engelhardt

„Hindukusch“ heißt dieses Werk aus der Serie „Can You Make the Birds Stop Singing“, Rasaq Jurhat der Künstler, der keinen Vogelgesang mehr hören kann. Er ist 1994 in Afghanistan geboren. „Hat an der Kunsthochschule in Mainz studiert“, heißt es zur Begründung seines für die Ausstellungsteilnahme notwendigen „Rheinland-Bezugs“. Es ist schon aufschlussreich, die auf der Triennale-Netzseite dokumentierten Biografien zu studieren.

Viele, so ist dort zu lesen, sind weggegangen – vorrangig nach Berlin, eine inzwischen schon historische Bewegung. Gabriele Engelhardt aus Stuttgart, die aus Tausenden Fotos von Zivilisationsabfällen skulpturale Bilder wie die „Plastikwelle“ aus weggeworfenen Textilfetzen erschafft, war Stipendiatin im Künstlerhaus Edenkoben und ist hiergeblieben.

Pfälzer ganz groß

Auch Petra Schoenewald, 1962 in Kassel geboren, lebt seit 2024 in der Pfalz, in Neustadt genauer. In Trier ist ein schockbunter Teppich von ihr ausgerollt – Kreuzstich auf Stramin –, auf Reisen entstanden, der motivisch ihre ungute Geschichte mit Corona erzählt. Sie beginnt idyllisch, dann erkrankt ihr Ehemann schwer. Bleierne Zeit. Im Rheinischen Landesmuseum hört man passend dazu 180 verschiedene Uhren ticken, jede Minute eine andere. Dort, wo vor Kurzem noch Relikte an Marc Aurel erinnerten, liegen jetzt nachttischgroße Steckernetzteile aus glasierter Keramik des Neustadters Paul Schuseil. Yvonne Roth aus Rodalben in der Südwestpfalz hat derweil eine halbe Wäscheklammer in eine Bodenplastik verwandelt. Die Pfalz, ganz groß halt.

Allen voran läuft es für Valentina Jaffé aus Bad Dürkheim sehr. Gerade ist ihre Ausstellung in der Scharpf Galerie des Ludwigshafener Hack-Museums zu Ende gegangen. Auch in Trier wirkt ihr Werk prominent. Ein neuer, na ja, Star? Ausgestellt sind Fotos von Körpern, an die sich Keramiken anschmiegen. Außerdem hat Jaffé im Museum am Dom eine „Fensterinstallation“ aus Tusche, Gouache, Langfaserpapier und Acrylbinder vor der Rekonstruktion einer Säule aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts hinterlassen. Tagsüber fällt buntes Licht in den Saal, abends nach draußen. Das heißt: Trier leuchtet jetzt auf jeden Fall.

Die Ausstellung

Die Triennale läuft noch bis zum 31. Mai, jeweils Mittwoch bis Sonntag. Tageskarte, die den Eintritt in die Kaiserthermen etc. inkludiert: 19 Euro. Info: www.rheinland-pfalz-triennale.de