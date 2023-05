Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1984 präsentiert die rheinland-pfälzische Landesvertretung unter dem Motto „Rückblende“ die besten politischen Fotografien und Karikaturen, zunächst in Bonn, seit 20 Jahren in Berlin. Diese 20 Jahre Berliner Republik sind nun Anlass für eine politische Rückschau in Form einer Broschüre, die nochmals die besten Arbeiten versammelt. Corona-bedingt wird es 2020 keine Ausstellung geben.

Corona hat dies alles in den Hintergrund gedrängt. 2019 war das Jahr einer aufbegehrenden Jugend, die nicht mehr akzeptieren wollte, dass wir die Welt, in der wir leben, selbst