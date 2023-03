Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist weit gereist, dieser heilige Stephanus: Von Straßburg über Mainz nach Berlin und wieder zurück. Und dann liegt das Gemälde des Renaissance-Malers Hans Baldung Grien durch einen Brand beschädigt über Jahrzehnte in einem Straßburger Museumsdepot. Ein hoffnungsloser Fall. Dank moderner Restaurierungstechniken konnte es rechtzeitig zu seinem 500. Geburtstag gerettet werden.

Kunstwerke dürfen, was Menschen verwehrt ist: in biblische Dimensionen des Alters vordringen – wenn auch nicht immer unversehrt. An die hundert Gemälde beschädigte