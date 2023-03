Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Attraktion der Internationalen Messe in Nancy war 1909 ein Elsässisches Dorf. Das Ziel: In Frankreich die Erinnerung an die vom Deutschen Kaiserreich annektierten Provinzen wach zu halten. In Straßburg zeigt gerade eine sehenswerte Ausstellung, wie auch Kunst und Folklore im Dienst der Nation standen.

In der Hauptstadt des einstigen Herzogtums Lothringen, in Nancy fand vor etwas mehr als 100 Jahren eine internationale Messe statt, die zum einen die Wirtschaftskraft der Region präsentieren sollte.