Großes Kino kann magisch sein: Drei Beiträge im Wettbewerb um den Filmkunstpreis führen dies beim 17. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Wochenende vor Augen. Regisseur und Autor Jan Schomburg ist gleich an zweien davon beteiligt. Mit Berlinale-Bärengewinnerin Maren Eggert will er heute auch auf die Parkinsel kommen.

Filme von Jan Schomburg sind immer ein Geschenk. Über ihnen scheint ein Zauber zu liegen, ein Optimismus, Staunen und Strahlen, samt einer leisen Ver-rücktheit, obwohl seine Themen keineswegs