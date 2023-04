Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Samstags überschreiten wir die Grenzen von Raum und Zeit. Diesmal geht es mal wieder um einen ausgefallenen Geburtstag: Die Feiern zum zehn Jahre des Centre Pompidou in Metz sollten dieser Tage in die Zielgerade einbiegen: Eröffnet wurde am 11. Mai 2010.

Wie eine außerirdische Erscheinung sah das Ding aus, das sich da am Rand einer Industriebrache auf der anderen Seite der Gleise des Metzer Bahnhofs erhob. Der alte Umschlagplatz für den Güterverkehr