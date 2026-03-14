Unsere Heimat Pfalz ist jeden einzelnen Schritt wert, den wir in ihr zurücklegen. „10.000 Schritte in...“ heißt unsere neue Serie. Wir beginnen in Speyer. Natürlich am Dom.

Speyer ist eine traditionsreiche und eine ausgesprochen facettenreiche Stadt. Es gibt hier zwei Welterbestätten und viele weitere bauliche Zeugnisse aus fernen Zeiten. Es gibt aber auch viele Ecken, die vom Alltagsleben aus früheren Jahrhunderten zeugen – und es gibt ganz viel kulturell Bedeutsames aus Geschichte und Gegenwart. Es ist gewiss kein Zufall, dass seit kurzer Zeit ist die historische Altstadt von Speyer ein zusammenhängendes Denkmalgebiet ist. Sie ist im Landesvergleich das flächenmäßig größte und dichteste Stadtdenkmal. Auf 10.000 Schritten durch diese große Denkmal mit sein ganz vielen Einzeldenkmälern haben wir uns auf Spurensuche gemacht.

Lutherstatue in der Vorhalle der Gedächtnuskirche. Foto: Karl Georg Berg

Allerdings müssen wir schon vor dem Start etwas gestehen: Wir laufen nicht nur durch das eigentliche Denkmalgebiet, sondern erlauben uns flanierend dessen Erweiterung und erreichen dabei aparte Ecken, die trotz historischer Bedeutung nicht zum Denkmalbereich gehören. Eines ist freilich klar: Alle Wege in Speyer führen hin zum oder vom Dom weg.

Der Dom ist also unser Start- und Zielpunkt. Wir gehen vom Domnapf zunächst links Richtung Stuhlbrudergasse. Dass wir da richtig sind, belegt das Hinweisschild „Altstadt“, das es auch noch an anderer Stelle gibt. Die Schilder leiten alle in den legendären Hasenpfuhl, der im Mittelalter auf einer Altrhein-Insel lag und das Viertel der Fischer und Schiffer war. Einmal im Jahr, am zweiten Wochenende im September, ist es Schauplatz des viel besuchten Altstadtfestes. Am Ende der Tour werden wir am Schauplatz des anderen, größten Speyerer Festes vorbeikommen.

Blick in die Taubengasse. Hinter der Mauer rechts blickte Friedrich Magnus Schwerd in die Sterne. Foto: Karl Georg Berg

Wir sind erst wenige Schritte gegangen, da sehen wir rechts eine geheimnisvollen Eisentür. Was sich dahinter verbirgt? Die Jesuitengruft, in den einst die Verstorbenen ds Ordens bestattet waren. In Zeiten, in denen die französischen Revolutionstruppen in Speyer waren, wurden die Gebeine allerdings geschändet.

Das Kohl-Grab vor der Friedenskirche St. Bernhard. Foto: Karl Georg Berg

Wir nähern uns dem nächsten Denkmal: der Sonnenbrücke über den Speyerbach. Sie stammt in großen Teilen noch aus dem Mittelalter. Aus neuerer Zeit ist ihr Brückenheiliger, der heilige Nikolaus (weil die Brücke einst Nikolausbrücke hieß). Das Kunstwerk erschuf der Speyerer Künstler Wolf Spitzer, 2022 gestorben ist. Seinen Werken begegnen wir auf der Tour noch einige Male.

Unser Weg führt nun ins Kloster der Dominikanerinnen zur hl. Maria Magdalena, mit der barock ausgestatteten Klosterkirche. In zwei Jahren wird das Kloster 800 Jahre alt – und das ohne Unterbrechung. In den 1920er-Jahren arbeitete die Heilige Edith Stein an der Schule des Klosters als Lehrerin. Ein Gedenkraum erinnert an sie.

1000 Schritte: Haus der Kirchenmusik

Im Areal rund um das Kloster gibt es das Haus der Kirchenmusik der Speyerer Dommusik mit seinem schmucken großen Chorsaal. Die Dommusik arbeitet eng mit der heutigen Klosterschule, einer Grundschule, zusammen. Um 500 Menschen wirken bei der Dommusik mit, vor allem als Chorsängerinnen und -sänger, von Vorschulkindern bis zu Senioren.

Etwas wilde Vegetation: Natur am Nonnenbach. Foto: Karl Georg Berg

Wir gehen gleichsam um das Kloster herum und kommen an dessen Rückseite an den Eselsdamm mit Resten der alten Stadtmauer und einem Park davor. Wo heute gespielt oder gechillt werden kann, wurden womöglich früher Waren von Schiffen auf Eseln in die Stadt transportiert (daher der Name). Eine Straße, die rechts abgeht, heißt sinnigerweise „Hinterm Esel“. Nach links geht es in den „Grünen Winkel“. Wir sind hier nicht mehr im Denkmalgebiet.

2000 Schritte: Am Nonnenbach

Das bleibt auch erstmal so, wenn wir jetzt die Brücke über ein Gewässer erreichen, das hier Nonnenbach heißt, vorher Woogbach hieß und ein Seitenarm des Speyerbachs ist, in den es dann wieder fließt. Rund um den Bach gibt es üppige Vegetation.

An der nächsten Ecke geht es über den Bach und links Richtung Hirschgraben, Friedenskirche St. Bernhard, neue Synagoge, ältesten Haus der Stadt und Adenauerpark.

3000 Schritte: Am Grab von Helmut Kohl

Im Adenauerpark kommen wir zu einem sozusagen neuen Denkmal, dem Grab von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl. Ortsunkundige suchen es nicht selten beim oder sogar im Dom. Es ist aber hier – und ziemlich genau 3000 Schritte vom Dom entfernt. Auf dem Grabmonument stehen die Lebensdaten sowie „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“. Genau diese Bezeichnungen stehen auch auf dem Denkmal für Kohl im südlichen Domgarten. Das ist ein spätes Werk von Wolf Spitzer.

Eine Ölbergdarstellung an der Außenwand der gotischen Kapelle im Adenauerpark. Foto: Karl Georg Berg

Im südlichen Domgarten, wo früher der Kreuzgang war, steht auch der Ölberg, der gerade renoviert wird. Eine Ölbergdarstellung gibt es aber auch im Adenauerpark an der Außenwand der gotischen Kapelle, die heute allerdings keine Kirche mehr ist (dergleichen werden uns noch mehr begegnen). Auf der anderen Seite des Hirschgrabens geht es zur am 9. November 2011 eingeweihten Synagoge Beith-Schalom. Vor der Synagoge steht eine Plastik von Wolf Spitzer: „Menora“, eine Darstellung des siebenarmigen Leuchters.

Das Haus der Kirchenmusik in der Hasenpfuhlstraße. Foto: Karl Georg Berg

Wir verlassen abermals das Stadtdenkmalsgebiet und gehen wieder Richtung Nonnenbach – durch die Mörschgasse. Wir kommen in ein malerisches Gebiet mit vielen alten Häusern und teilweise noch sehr historischer Pflasterung. Kurz vor dem Nonnenbach biegen wir rechts ab in die Straße „Halbes Dach“. Dankenswerterweise erklärt eine Hinweistafel, was es mit dem Namen auf sich hat: Der Name stamme von einem einst an die Stadtmauer angebauten und mit einem Pultdach gedeckten „Haus zum halben Dach“. Man findet in dem Areal noch immer ein Haus mit „halbem Dach“, aber das ist eher nicht aus dem Mittelalter.

4000 Schritte: Die Brezel-Bäckerei

Vom „Halbem Dach“ geht es in die Lauergasse – und ziemlich bald erreichen wir eine Bäckerei, die das klassische Speyerer Backwerk, nämlich die Brezel bäckt. Etwas weiter kommt wir auch an einer Pferdemetzgerei vorbei. Das hier war und ist ein handwerklich geprägtes Gebiet, wo es immer wieder in kleine Gassen abgeht, in denen in alter Zeit unter anderem die Weißgerber ihrem Handwerk nachgingen. Vom Alltag in früheren Jahrhunderten kommen wir aber bald an einen Ort von Weltgeschichte. Denn über den Fischmarkt und den Holzmarkt (das sagen die Namen ja das Wesentliche) gelangen wir in den Bereich, in dem der alte Ratshof und das Reichskammergericht gewesen sein müssen. Dort war 1529 der Speyerer Reichstag, bei dem sechs Fürsten und die Vertreter von 14 Reichsstädten gegen die Aufhebung des Wormser Ediktes protestierten, das den Landesherren die freie Wahl der Konfession erlaubte. Seither heißen Christen evangelischer Konfession auch Protestanten.

Hier geht es in die Straße »Hinterm Esel«. Foto: Karl Georg Berg

Noch als Ruine erhalten ist der mittelalterliche Retscherhof, erst Haus einer Patrizierfamilie, dann ehemaliges Gerichtshaus, Zeughaus und Ratsschule. Gerade in diesem Teil der Altstadt mit winziger Gassen und kleinen Häusern hat das Stadtdenkmal Speyer einen ganz besonderen Charme. Der Weg von der Retscherruine durch die Kleine auf die Große Himmelsgasse ist deshalb besonders reizvoll. Oben erwartet uns mit der barocken Dreifaltigkeitskirche und ihrem Bildprogramm eine der bedeutendsten lutherischer Kirchen in Süddeutschland. Erfreulicherweise bekommt sie in diesem Jahr endlich wieder eine Orgel. Wir gehen am Georgenturm vorbei, dem Relikt einer gotischen Kirche – und schon naht das nächste Gotteshaus.

5000 Schritte: Die Heiliggeistkirche

Das heißt, die Heiliggeistkirche, um 1700 für die reformierte Gemeinde errichtet, ist auch keine Kirche mehr. Sie ist im Sommer die Spielstätte des Speyerer ZimmerTheaters. Ihre Zukunft ist eher ungewiss. Das gilt auch um die Ecke für die ehemalige Kirche St. Ludwig (mit gotischen Wurzeln), die vom Bistum vor einigen Jahren profaniert wurde.

Kleiner Park am Eselsdamm. Foto: Karl Georg Berg

Erst jetzt gehen wir einige Meter auf der großen Flaniermeile, der Maximilianstraße, biegen dann links ab, um zum Mahnmal für die 1938 zerstörte Synagoge in der Hellergasse zu gehen. Dieses ist abermals ein Werk von Wolf Spitzer. Durch die Rossmarktstraße mit hübschen kleinen Geschäften geht es zu einem anderen berühmten Speyerer Wahrzeichen.

6000 Schritte: Das Altpörtel

Das Altpörtel ist ein ehemaliges Stadttor und immerhin beachtliche 55 Meter hoch. Dahinter geht es über den Postplatz mit einem modernen Bauwerk spezieller Art, dem Brezelhäuschen von Stararchitekt Gottfried Böhm, das allerdings schon länger ungenutzt ist. Beim Weg durch die Gilgenstraße, heute eine Geschäftsstraßen, fallen doch bei genauem Hinsehen ein paar Relikte aus fernen Zeiten auf. Wir kommen zur Josephskirche, ein stattlicher Kirchenbau des Jugendstils und im Kirchenkampf die katholische Antwort auf die neugotische Gedächtniskirche der Protestation schräg gegenüber. Für diese repräsentative Kirche mit ihren vielen Glasfenstern zur Reformationsgeschichte wurden in der ganzen Welt Spenden gesammelt. Auch Kaiser Wilhelm II. stiftete Geld.

7000 Schritte: Geburtsort des Ruländers

Nach ein paar Metern durch die Hilgard- und Ludwigstraße kommen wir zu Ecke Ludwig-/Marienstraße. Da wird nun Weingeschichte lebendig. Wer heute einen Pinot grigio genießt, weiß vielleicht nicht immer, dass diese Rebsorte früher mal Ruländer hieß, weil sie von Johann Seger Ruland in Speyer vermehrt wurde. Sein Garten befand sich an dieser Stelle.

8000 Schritte: Feuerbachs Geburtshaus

Das nächste Denkmal auf unserem Weg ist das Geburtshaus des Malers Anselm Feuerbach, der zwar nicht lange in Speyer gelebt hat, aber nun wirklich zu den großen Künstlern seiner Zeit gehörte. Das Haus steht an der Ecke Feuerbach-/Allerheiligenstraße, von wo aus wir in den kleinen Park am ehemaligen Stiftungskrankenhaus gehen und vor dort durch die Spitalgasse in die Herdstraße. Wir wenden uns nach rechts, erst am Geburtshaus der Heimatdichterin Lina Sommer vorbei und dann zum Refugium von Friedrich Magnus Schwerd, der unter anderem durch astronomischen Forschungen berühmt wurde. Durch die Taubengasse geht es links in die Webergasse und über die Kleine Pfaffengasse in den Kulturhof Flachsgasse, einem Zentrum aktuellen kulturellen Lebens in der Stadt. Von dort ist es nicht mehr weit zum zweiten Welterbe: dem Judenhof.

9000 Schritte: Welterbe Judenhof

Speyer war neben Worms und Mainz im Mittelalter eine der SchUM-Städte und ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit, die bis in die Gegenwart im aschkenasischen Judentum ihre Wirkung entfaltet. In Speyer gibt es die meisten baulichen Zeugnisse mit der Mikwe, dem jüdischen Ritualbad, sowie den Relikten der mittelalterlichen Synagoge und Frauenschul. Auch hier begegnen wir etwa mit den Figuren der Weisen von Speyer der Kunst von Wolf Spitzer. Wie gehen durch die Judengasse in die Große Pfaffengasse. Zwischen Gymnasium am Kaiserdom und Historischem Museum der Pfalz ist noch ein Werk von Wolf Spitzer im öffentlichen Raum, „Sigillum“ (Zeichen, Siegel), das sich eigentlich drehen sollte.

Blick in den Judenhof mit den Relikten der Synagoge. Im Hintergrund die Mikwe. Foto: Karl Georg Berg

Am Sitz der Protestantischen Landeskirche vorbei gehen wir rechts Richtung Festplatz, dem Ort des allsommerlichen Brezelfestes.

Nun geht es durch den Domgarten wieder hoch zur Kathedrale. Dabei sehen wir in einem Skulpturenpark auch Werke anderer Künstler, so den Speyerer Kopf von Franz Bernhard.

10.000 Schritte: Ölberg am Dom

Bevor wir den Domnapf wieder erreichen, kommen wir an der Ölbergdarstellung vorbei, die ursprünglich aus dem späten Mittelalter stammte und zeitweise berühmter als der Dom war. Der Ölberg wurde im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört (wo ja auch der halbe Dom abbrannte), im 19. Jahrhundert von Gottfried Renn neu gestaltet.

Es gäbe viel zu ihm zu erzählen, wie zu so vielen weiteren Denkmäler im Stadtdenkmal Speyer auch.