Freischaffende Künstler sind in der Kulturszene am stärksten von der Pandemie betroffen. Anders als festangestellte Musiker oder Schauspieler haben sie im Lockdown zum Teil überhaupt keine Einkünfte mehr. Über die existenziellen Sorgen und die seelischen Folgen des Lockdowns haben wir mit dem in Mannheim lebenden Pianisten Kai Adomeit gesprochen.

Vor über einem Jahr begann der erste Lockdown. In wie vielen von diesen zwölf Monaten konnten Sie denn arbeiten, also auftreten?

Wenn man großzügig rechnet,