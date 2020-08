Wo sonst Sprengungen dröhnen und Steinsägen monoton mahlen, ist derzeit Kunst angesagt. Fünf internationale Künstler arbeiten beim 12. Bildhauersymposium im Steinbruch Picard bei Krickenbach. Darunter der Mainzer Ulrich Schreiber und ein junger Italiener, der ausgerechnet in Kirchheimbolanden seine Wurzeln hat.

Ulrich Schreiber ist ein entspannter Typ. Mit breitem Grinsen begrüßt der Stahlbildhauer aus der Landeshauptstadt seine Gäste. Vier bis fünf Kunstfreunde täglich besuchen ihn an seinem derzeitigen Arbeitsplatz im Sägewerk, nahe des eindrucksvollen Steinbruchs der Familie Picard im westpfälzischen Schweinstal. Publikumsverkehr gehöre zu einem Symposium wie diesem des Vereins Skulpturen Rheinland-Pfalz einfach dazu, meint der 60-jährige Mainzer, dem man sein Alter so gar nicht ansieht.

Jugendlich-frisch ist auch sein künstlerisches Credo. „Es muss letztendlich einfach Spaß machen“, so Schreiber, der eigentlich einmal Grafiker werden wollte. Während der ersten Semester seines Kunststudiums in Mainz blieb er jedoch „am Metall hängen“ und verbindet seitdem beides: Seine filigranen, klein- und mittelformatigen Liniengeflechte aus Stahl sind für ihn so etwas wie dreidimensionales Zeichnen. Fürs Bildhauersymposium überträgt er diese Linien nun ins Großformat. „Mein erstes Großformat“, bekennt Schreiber – und auch seine erste Arbeit im öffentlichen Raum.

Besuch der Außerirdischen?

Eine Laube aus 600 Meter zuerst gebogenem und danach zerteiltem Flachstahl will er während der vier Symposiumswochen fertigen. Schreiber liegt gut in der Zeit, gerade biegt er den Rundstahl für eine Bank, die im Inneren zum Verweilen einladen soll. Seine Werkzeuge wie Biegemaschinen und Schweißgerät hat er aus dem Mainzer Atelier mitgebracht. Ein zweites Atelier unterhält er inzwischen in Burgund: In einem ehemaligen Bauernhof hat er Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für sich und befreundete Künstler geschaffen, selbst ein kleines Kino findet sich in dem alten Gemäuer.

Der zweieinhalb Meter hohe Kubus seiner Laube ist dank strammer Arbeitstage schon so gut wie fertig. Er ist bereits aus den Sägewerkshallen, in denen die beiden Stahlbildhauer des Symposiums arbeiten, umgezogen in den Steinbruch weiter oben im Tal, an dessen Rand die drei Steinbildhauer ihre mächtigen Blöcke bearbeiten. In imposanter Kulisse steht Schreibers Lauben-Korpus unweit eines Gebildes, das einem Science-Fiction-Film entsprungen zu sein scheint: Es ist der Unterbau einer Stahlskulptur des Münsteraner Künstlers Thomas Gerhards. Ans Schweißen eines Käfigs, der darauf montiert werden soll, will er sich in den kommenden Tagen machen. Tipps und Hilfestellungen geben sich die Künstler untereinander, auch dies, so Schreiber, ein unschätzbarer Vorteil gegenüber dem „einsamen Arbeiten im Atelier“.

Lauschige Liebeslaube

Doch wie kommt man ausgerechnet auf das doch recht antiquiert anmutende Thema Laube, das im 19. Jahrhundert angesagt war? Schreiber lacht. „Mich beschäftigt alles, was ich sehe. Beim Betrachten einer Laube habe ich mich gefragt: Wer baut heutzutage denn noch Lauben? Die Antwort war: Ich!“ An der Technischen Universität Kaiserslautern soll seine Arbeit stehen und dort „einen Rückzugsort für gestresste Studenten bilden“.

Auch an eine Liebeslaube denkt Schreiber in diesem Zusammenhang und scherzt: „Ich würde mich freuen, wenn einmal ein junges Pärchen mit einem Kind auftauchen würde, das sagen würde: In Schreibers Laube wurde ich gezeugt.“ Wohl weniger den Nachwuchs denn die künstlerischen Variationen seines Themas hat Schreiber im Blick, wenn er zunehmend begeistert über die Fertigung weiterer Lauben spricht: „Mit dem Thema bin ich vermutlich noch lange nicht durch: Ich könnte mir vorstellen, eine ganze Serie davon zu fertigen.“ Ein zweites Exemplar für die Diemersteiner Dependance der TU, die Villa Denis, sei bereits angedacht. Doch zunächst einmal gilt es – Baumaßnahmen auf dem Hochschulgelände geschuldet – einen genauen Standort für seinen Lauben-Erstling auf dem Campus zu finden.

Herr Müller aus Italien

Die Plätze, an denen die Arbeiten seiner vier Kollegen aufgestellt werden sollen, stehen dagegen fest. Gerhards’ Stahlkäfig wird im Hagelgrund bei Kaiserslautern den dann auf 85 Arbeiten angewachsenen rheinland-pfälzischen Skulpturenweg bereichern. Ebenso wie die begehbare, besser: bekletterbare Sandsteinskulptur des jüngsten Symposiumsteilnehmers, des Italieners Florian Andrea Müller, der gerade eine Bohrung in seinen 15-Tonnen-Stein setzt und von rotem Sandsteinnebel eingehüllt wird.

Wer jetzt bei dem wenig italienischen Nachnamen stutzt, tut dies zu Recht. Ausgerechnet in Kirchheimbolanden kam Florian Andrea Müller vor 28 Jahren zur Welt, als Sohn der italienischen Bildhauerin Maria Claudia Farina und des deutschen Bildhauers Ulrich Johannes Müller. Bald ging es für die Familie jedoch nach Italien, nach La Spezia. Wer angesichts des Vaters erneut innehält, dem sei verraten, dass Müller senior anno 1986 beim ersten Symposium im Steinbruch mitwirkte. Seine Skulptur steht seitdem an einem der idyllischen Weiher beim Natursteinwerk. Wie der Vater, so der Sohn, könnte man also sagen.

Kommunikation ist Trumpf

Ein direkter „Wiederholungstäter“ in diesem Jahr ist der Franke Christian Heß. Der Teilnehmer der Ausgabe 2015 hat sich heuer, wie seine gleich nebenan im Steinbruch arbeitende Kollegin Erika Inger aus Südtirol, das Thema Kommunikation für seine imposante Sandsteinskulptur ausgesucht. An der Ziegelhütte bei Weilerbach wird Heß’ Arbeit, im Mölschbacher Ortszentrum Ingers Skulptur installiert.

Dass die Kommunikation zwischen den Künstlern, die ja vier Wochen nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern auch zusammen leben, „ganz prächtig funktioniert“, bringt Schreiber stellvertretend für seine Kollegen auf den Punkt. Der besondere Geist im Steinbruch Picard, das menschliche Miteinander, die Harmonie werden auch dem Mainzer am Ende in bester Erinnerung bleiben. Ihrerseits verewigen werden sich die fünf Bildhauer im Bewusstsein der Region mit ihren Kunstwerken.

