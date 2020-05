In Mannheim soll auf dem Maimarktgelände ab 25. Mai das Autokino- und Konzertangebot „Carstival“ starten. Live soll etwa Sido auftreten. Doch es gibt Unmut. Das Mannheimer Kino Atlantis ist als Programmmitgestalter ausgestiegen.

Seit Wochen wird in Manheim an einem Autokinoangebot gefeilt. Zwischendurch waren zwei Standorte eingeplant – neben dem Maimarkt noch der Neue Messplatz, was nicht allen Anwohnern gefiel. Unterschiedliche Auffassungen gab es offenbar auch über das Konzept. „Deutschlands größtes Auto-Festival“ kündigen nun die Macher an, auf 70.000 Quadratmetern und mit einer 300-Quadratmeter-LED-Leinwand.

Kino beklagt fehlende Absprache

Hinter dem Festival steht die Mannheimer Agentur GO7, die als Programmgestalter die Betreiber der Kinos Atlantis und Odeon ins Spiel brachte, allerdings offenbar ohne konkrete Absprachen. Direkte Gespräche mit der Agentur hätten „zu keinem Zeitpunkt stattgefunden“, teilte Erdmann Lange von der Atlantis Filmtheaterbetriebsgesellschaft mbH mit. Das Atlantis-Team habe daher seine „Beteiligung – so sie denn überhaupt (noch oder je) gewünscht gewesen sein sollte – an diesem Autokino abgesagt“. Zuvor habe man im Austausch mit der FilmCommission Nordbaden und dem Künstler und Kurator Benjamin Jantzen „einige Vorarbeiten“ für ein Film- und Kulturprogramm am Neuen Messplatz geleistet. Als alternative „Krisen-Spielstätte“ für die lokale Kulturszene hätte man ein solches Angebot begrüßt.

Dass nun am Maimarkt ein Auftakt unter anderem mit Sido im Gespräch sei – offizielle Bestätigungen fehlen indes noch–, habe jedoch wenig mit Förderung der lokalen Kulturszene zu tun, „genau so hatten wir aber die Idee zunächst verstanden“. Zudem starte das Event nun recht spät. Und falle, so Lange, in eine Zeit, in der „wir vermutlich allmählich den regulären Betrieb wieder aufnehmen“ könnten.

Ab Freitag in Worms „Drive-in-Festival“

Schneller als Mannheim stellte Worms ein „Drive-in-Festival“ auf die Beine. Dort startet am Freitag, 8. Mai, die CARantena Arena vor Autokulisse (www.carantena-arena.de). Los geht es mit Filmen, am 11. Mai tritt Bülent Ceylan auf.