Die Zugvögel fliegen:

Rastplatz für Millionen

Jedes Jahr Ende Februar/Anfang März wird es lebendig im Hula-Tal im äußersten Norden Israels im Dreiländereck zu Syrien und dem Libanon. Das Naturschutzgebiet, das Teil der Jordansenke ist, wird dann zum Rastplatz für mehr als eine halbe Milliarde Zugvögel, die in Afrika überwintert haben und nun auf ihrer Route entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruchs wieder gen Norden, zu ihren Sommerquartieren in Zentralasien und Europa reisen. Auf unserem Bild sind Kraniche zu sehen, aber auch Störche, Adler und Milane bevölkern den großen Treck, Schwalben sind ebenfalls dabei. Die knietiefen Seen des trockengelegten Sumpfgebiets und das feuchtwarme Klima sind für die Zugvögel eine optimale Umgebung für den Zwischenstopp, bevor der Rest der Tour beginnt. Er dauert nur noch einige Wochen, die Störche schaffen die Strecke sogar in weniger als einem Monat. Neidisch? Für uns Corona-geplagte Zeitgenossen wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis wir wieder auf große Fahrt gehen dürfen.