Die satirische Sonntagsrede der RHEINPFALZ am SONNTAG wirft einen Blick voraus auf die Zeitumstellung.

Bevor wieder jeder, der nicht gefragt wurde, meckert, mosert, motzt oder mault, weil Ende März die Zeit umgestellt wird, wollen wir heute schon eine Lanze brechen.

Eine Zeitlanze sozusagen.

Eine Zeitlanze, die sagt: Bleibt mal cool, Leute! Zeit ist doch eh total relativ. Zum einen, weil uns das der Einstein sagt, zum anderen, weil wir es selbst schon längst wussten. Zehn Minuten, die man kurz vorm Bahnhof im stehenden Zug sitzt, dauern länger als die letzte Woche vom Urlaub. Das ist, sagen wir es so deutlich, ernüchternd.

Warum also greinen, wenn diese Wackelpuddingzeit zweimal im Jahr umgestellt wird? Sie macht eh mit uns, was sie will: Irgendwann ist sie rum. Und vorher ist rund um die Uhr fünf vor zwölf.