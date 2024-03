Wunnert sich noch jemand, wann die Leit de Glaawe an die Bolledigg verlieren?

Isch des nit peinlich? Jetzt, wu es Aasehe vun de Bolledigg un es Vertraue in die Demokratie uff emme Tiefpunkt sinn, werd iwweraal driwwer gered’t, dass mir e Fraa als Bundesbrässidentin brauchen.

Ja, was dann sunnscht! Un: Jetzt erscht?

Solle mer velleicht noch emol en Karrierischt wie de Steinmeier grieche, wu bollidisch blooß an sich selwer denkt? Falls des jemand vergesse hot: Der hot sich 2021 schamlos selwer fer e zwäddi Amtszeit nominiert. Er hot aus reinem Egoismus jedi Debatt driwwer im Keim erstickt, dass e Fraa im Amt ganz lang iwwerfällich isch. Un es hot sellemols – wie peinlich isch eichentlich des? – känner in seine Baddei un känner in de große Koalition die Kuddel g’hatt zu saache: So nit, Berschel!

Wie war’s dann bis jetzt mit de Kandidatinne fers Bundesbrässidenteamt? Ganz ääfach: Die Baddeie hänn in de Bundesversammlung blooß in denne Fäll e Fraa uffg’stellt, wu klar war, dass es nit fer e Mehrheit langt. Wann die Mehrheit allerdings sicher war, hänn se jedesmol en Mann ins Amt gehievt – ach wann’s bei de Gesine Schwan ziemlich knapp war.

Ja, es hot dann ach gute Bundesbrässidente gewwe. De Weizsäcker, de Herzog, de Heinemann, meinetweeche ach de Gauck. Awwer wie oft war des Amt blooß Mittel zum Zweck? Die Merkel hot de Wulff ins Schloss Bellevue gelobt, weil er dort kä Konkurrenz mä fer sie war. Die SPD hot de Rau als Bauchgepinsel zum Bundesbrässident gemacht, genau so wie die FDP de Scheel odder die Union de Carstens. Zeicht des Reschbeggt vorm Amt? Vum aktuelle Amtsinhaawer, der die Intriich in de eichene Baddei zum Markezeiche erhoowe hot, will ich nit noch emol aafange. Odder, doch, ich fang noch emol aa: Ohne de Steinmeier un sei Ego hette mer nämlich schunn längscht e Fraa im Amt.

Wunnert sich do noch jemand, wann die Leit de Glaawe an die Bolledigg verlieren? Odder mache mer’s klänner: Wunnert sich jemand, dass vun dem Amt so viel wennicher Inschbirationskraft ausgeht, wie des meechlich wär? Baddeieg’schacher – des isch des, was mir eifallt, wann ich an des Amt denk. Un erscht denooch kumme mer die Momente in de Sinn, wu die Männer im Amt iwwer den Makel nausgewachse sinn.

Zeit fer e Fraa? Awwer sowas vun!

Ich mään jo blooß.

Michael Konrad schreibt die Kolumne „Ich mään jo blooß“ seit 2007 für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG und immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.