Ortsnamen können ganz schön heikel sein: Im schönen Harz gibt es ein Dorf namens Elend, nicht weit von Sorge entfernt übrigens – welcher arme Schlucker möchte da wohnen? Wer durch Prügel in Bayern fährt, kann gleich weiterreisen ins hessische Aua. Busenberg und Petting haben das Zeug, die „Me Too“-Debatte anzuheizen, in Kotzfeld und Krätze möchte niemand daheim sein. Besser lebt es sich da in Übersee, in Oberbayern am schönen Chiemsee gelegen.

Unsere Geschichte spielt in einem 600-Seelen-Nest in Niedersachsen. Es heißt Ohne. Einfach Ohne, ohne Namenszusatz, ohne Erläuterung. Vor Kurzem brauchte Ohne ein neues Ortsschild. Eins mit gelber Schrift auf grünem Untergrund. Lisa Brüning von der zuständigen Straßenmeisterei füllte gemäß den amtlichen Vorschriften einen Bestellzettel aus und schickte ihn an eine Firma, die Schilder prägt. In der Rubrik „Ortsname“ trug sie gewissenhaft „Ohne“ ein.

Und damit begann die Verwirrung, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet. Die Mitarbeiter der Schilderfirma nahmen den Auftrag wörtlich und prägten ein Ortsschild ohne Schriftzug. Eine leere grüne Fläche mit gelbem Rahmen, mit viel Raum für Notizen der Einwohner von Ohne oder der Autofahrer, die es zufällig nach Ohne verschlägt. Die Leute von der Straßenmeisterei waren beim Auspacken erst verblüfft, dann haben sie gelacht und gleich die fehlende Aufschrift reklamiert, berichtet der NDR. Mittlerweile wurde der gelbe Schriftzug auf einer Folie nachgeliefert und aufgeklebt.

Warum das Dorf im Landkreis Grafschaft Bentheim einen so seltsamen Namen trägt, das weiß Wikipedia. Der Ortsname wurde 1213 erstmals als „On“ erwähnt, gegründet wurde die Ansiedlung bereits in der Karolingerzeit. Noch heute, weiß das Online-Lexikon, hat sich Ohne „seine dörfliche Prägung erhalten. L 68 und K 25 halten den Durchgangsverkehr von der eigentlichen Dorfstraße fern“, lesen wir. Und weiter: „Der im Zentrum gelegene Dorfplatz, auf dem ehemals das Kriegerdenkmal stand, wird geprägt von altem Baumbestand, vier als Kopfbäume geschnittenen Linden.“ Zwei touristische Radwege führen durch das Dorf, und in der Nähe gibt es einen Windpark.

Was lernen wir also? Es gibt keinen Grund, über Ohne zu spotten. Ohne ist wie wir. Ohne ist Deutschland.